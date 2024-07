Gabriel Bortoleto largará na terceira fila em Silverstone

Neste fim de semana, entre os dias 5 e 7 de julho, o Autódromo de Silverstone, na Inglaterra, recebe a terceira rodada seguida do Campeonato Mundial da F-2. Os 22 pilotos que compõe o grid da categoria desembarcaram no Reino Unido após passarem pela Espanha e, na semana passada, Áustria.

Vindo de sua primeira vitória na categoria o brasileiro Gabriel Bortoleto, que também é piloto de testes e desenvolvimento da equipe McLaren de F-1, chegou bastante animado a cidade de Northamptonshire. Vivenciando um momento de crescimento e recuperação contínua no Campeonato o jovem de São Paulo ocupa, após sete rodadas, a terceira posição na classificação.

A pista de Silverstone, ao lado de Spa-Francorchamps (Bélgica), Monza (Itália) e Monte-Carlo (Mônaco) são as mais tradicionais do campeonato da F-2. A pista conta com extensão de 5.891 metros cortados por 18 curvas. Suas características são de alta velocidade e a média horária é superior aos 210 km/h. O recorde pertence ao chinês Zhou Guanyu, estabelecido em 2019, com o tempo de 1m38s182. Nesse fim de semana as corridas serão compostas por 21 voltas – Sprint e 29 voltas – Feature.

Com suporte técnico da equipe Invicta Racing Bortoleto desembarcou no autódromo nesta quinta-feira quando participou do track walk. Ele teve reuniões com os engenheiros em busca de definir as estratégias e sua atuação nas diferentes sessões que estavam por vir. Como tradicionalmente acontece na Inglaterra as condições climáticas são sempre uma incógnita e, nesta sexta-feira, não foi diferente. Chovia durante o único treino livre previsto para o fim de semana e, com isso, Gabriel e sua equipe decidiram apenas por fazer alguns testes, sem a preocupação de estabelecer voltas rápidas.

A sessão classificatória foi autorizada algumas horas depois. Gabriel, com um bom ritmo, esteve sempre entre os mais rápidos da pista. Porém, desta vez, sem um acerto que lhe permitia lutar diretamente pela pole-position. Assim, com a marca de 1m39s801, ele garantiu o sexto lugar na tomada de tempos o que lhe garantiu a sexta posição para o grid de largada da Feature Race (domingo) e, o quinto lugar para a partida da Sprint Race (Sábado).

“Posso dizer que fizemos o máximo que estava ao nosso alcance hoje em Silverstone. Choveu pouco antes de nossa classificação e, com isso, a pista além de muita traiçoeira, melhorava a cada volta. Consegui uma boa posição para as duas largadas quando irei partir da terceira fila. Estamos num lugar que me permitirá buscar o pódio nas duas corridas e, mais do que isso, somar importantes pontos para o Campeonato. Vamos para cima”, comentou o jovem patrocinado pela McLaren, Banco BRB, Porto, Ebury, Snapdragon e Barthelemy.

Confira abaixo a programa das corridas, que terão transmissão Ao Vivo pelo Band Sports:

Sábado:

09:15 – 10:00 – Sprint Race

Domingo:

05:55 – 07:00 – Feature Race