Gabriel Bortoleto garantiu o 14º lugar no GP da China

Terminou neste domingo (23) a segunda etapa do Campeonato Mundial de F1. No Circuito Internacional de Xangai, na China, o brasileiro Gabriel Bortoleto, que faz sua temporada de estreia na categoria, largou da 19ª posição e, após corrida de recuperação, concluiu a prova no 14º lugar.Assim como programado no calendário da F1 o GP da China tem programação diferenciada sendo a primeira de seis praças que conta com a corrida Sprint.

Assim, na sexta-feira, os pilotos tiveram apenas um treino para se adaptarem ao traçado e, logo em seguida, foram direto para a sessão classificatória da Sprint Race. Bortoleto completou 24 voltas no treino e seguiu confiante para a classificação.

Nesta sessão, assim como aconteceu na Austrália, ele conseguiu levar o carro #5 da equipe Sauber para o Q2 e, com o tempo de 1m32s564 conseguiu garantir um lugar na sétima fila do grid de largada, na 14ª colocação.

No sábado a programação foi iniciada com a Sprint Race. Gabriel largou bem e manteve-se em sua posição, porém, com o passar das voltas passou a sofrer bastante com a degradação dos pneus de composto médio. Assim, nas últimas voltas foi perdendo rendimento e foi superado por alguns concorrentes concluindo a corrida na 18º posição. Na última volta ele ainda sofreu uma batida de Jack Doohan que o fez rodar na pista e estragou parte de sua Sauber.

Horas depois os carros voltaram à pista para a classificação da corrida principal. Gabriel estava animado já que havia conseguido levar o carro ao Q2 na Austrália e no qualy para a Sprint Race. Desta vez, porém, o jovem de São Paulo ficou preso no tráfego em sua volta de preparação. Com isso ele não conseguiu o aquecimento ideal para os pneus e ficou apenas com a 19ª posição do grid de largada para a corrida principal.

“Na corrida de hoje, apesar de uma boa posição de largada, infelizmente lutamos com a degradação dos pneus e não conseguimos capitalizar o bom trabalho que fizemos na sexta-feira. Não consegui acompanhar o ritmo e o contato com o Doohan no final também causou alguns danos no carro. No geral, faltou aderência em comparação com os outros competidores, o que tornou difícil manter nossa posição. Ainda assim, estou gostando de correr neste circuito até agora, e aprendemos mais algo que será útil para a corrida de domingo”, explicou Bortoleto

A corrida principal

Após partir da última fila do grid Bortoleto fez uma bela largada na prova deste domingo e partiu para cima de seus concorrentes. Em apenas duas curvas ele já tinha superado quatro concorrentes quando, em disputa com Oliver Bearman, acabou ficando na parte suja do traçado e rodou indo parar na caixa de britas.

Ele conseguiu tirar o carro da área de escape e a equipe o chamou para os boxes para trocar os pneus. Ele colocou um novo jogo de pneus “duros” e voltou para a pista, porém, bem atrás do pelotão. Com bom ritmo dentro das expectativas do carro o piloto fez voltas realmente velozes e foi tirando a diferença para os demais.

Na volta 27 ele voltou aos boxes para um novo pit stop e, após bom trabalho da equipe, voltou para a pista com uma diferença de 15 segundos para o Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe que estava diretamente à sua frente.

Muito concentrado e com voltas realmente muito velozes Gabriel foi volta a volta reduzindo esta diferença até que, na volta 47, ele conseguiu superar Nico assumindo, àquela altura, a 18ª colocação. Gabriel seguiu com seu ritmo forte e, ao final das 56 voltas, Bortoleto concluiu a corrida na 14ª posição, com quase 10 segundos de vantagem à frente de Hulkenberg.

“Hoje definitivamente não foi uma corrida ideal. Depois do incidente na primeira volta me foquei em me recuperar e obter o máximo de informações possível sobre o carro. Embora nossa posição não fosse favorável, foi bom poder continuar e terminar a corrida, já que foi minha primeira corrida principal completa. Encarei isso como uma oportunidade para aprender mais sobre gestão de pneus e nosso ritmo, entendendo como estamos em relação aos outros. É difícil dizer onde poderíamos ter estado com uma corrida mais limpa. Obviamente eu queria que esse final de semana fosse mais positivo. Seguiremos trabalhando e voltamos para a fábrica para analisar o que aprendemos nessas duas primeiras corridas e vamos nos preparar para Suzuka. Estou realmente ansioso para correr lá… pratiquei muito no simulador e estou ansioso para finalmente correr na pista real”, concluiu o representante do Banco BRB, KitKat e Porto.