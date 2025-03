Gabriel Bortoleto estreou de forma positiva no Mundial de F1

Divulgação | Stake F1 Team KICK Sauber

O Campeonato Mundial de F1 começou neste fim de semana, entre os dias 14 e 16 de março, com as disputas no Circuito de Albert Park, na Austrália. Fazendo a sua estreia oficial na principal competição do automobilismo mundial o brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma atuação elogiada ao longo das atividades e destacou, sobretudo, grande aprendizado.

Como sempre acontece na F1 durante a sexta-feira os carros foram para a pista em duas sessões de treinos livres. Bortoleto, com todo o suporte da equipe Stake F1 Team KICK Sauber, fez diferentes testes de setup no carro #5 com vistas à classificação e, também, à corrida. Ao todo foram 51 voltas completadas quando o piloto concluiu a primeira sessão na 15ª posição e, a segunda, na 18ª.

Bortoleto comentou as atividades ao final do dia. “Testamos algumas coisas diferentes, especialmente no FP2, focando em reunir o máximo de dados possível para entender o que funciona melhor e identificar onde podemos melhorar. Foi um dia valioso para aprender sobre o carro e as condições da pista”.

No sábado, no terceiro treino livre, Gabriel mais uma vez seguiu à risca as orientações de seu time de engenharia. Com o tempo de 1m16s707 concluiu a sessão no 11º lugar e seguiu animado para a classificação. Muito concentrado o piloto conseguiu superar os desafios do Q1 e, logo em sua primeira classificação, já levou o carro da Sauber ao Q2 concluindo a sessão em um comemorado 15º lugar. “Fizemos um trabalho decente como equipe, maximizando os aprendizados das três sessões de treinos. O Q1 correu bem, juntamos tudo e passamos ao Q2. Acho que chegar ao Q2 na minha primeira qualificação definitivamente não é ruim. Eu queria tentar a passagem ao Q3 e forcei um pouco demais na minha volta. Certamente podemos ficar satisfeitos com o trabalho feito hoje. Olhando para amanhã, há uma grande chance de chuva: tudo pode acontecer”, analisou o piloto de 20 anos.

UMA CORRIDA REALMENTE DE APRENDIZADO

Não é atoa que a F1 reúne os principais pilotos e equipes do automobilismo mundial. Num domingo de muita chuva a primeira etapa da temporada 2025 foi repleta de desafios. Pista muito molhada, vários acidentes, algumas entradas do safety-car, diferentes tipos de pneus… tudo isso a mais de 300 km/h e fazendo parte da primeira experiência de Bortoleto na categoria. O jovem da cidade de Osasco fazia boa corrida e, de forma arrojada, mostrou todo o seu talento em belas ultrapassagens e voltas realmente velozes. Acontece, porém, que há 15 voltas para o final o piloto acabou rodando após acertar uma das zebras e bateu, tendo de abandonar a corrida.

“Infelizmente, a corrida não terminou como esperávamos – o que é uma pena, pois as coisas estavam indo muito bem para mim. Quando o Safety Car terminou, eu estava bem atrás do pelotão. Tentei me recuperar, mas toquei na zebra e acabei no muro. Sabíamos que tudo poderia acontecer em condições como essas, dei o meu máximo e acabei forçando um pouco demais. Estou feliz pelo Nico e pela equipe por marcar pontos hoje. Ele fez um trabalho incrível, e todos mereceram, tanto na pista quanto em nossa sede em Hinwil. No geral, acho que é seguro dizer que meu fim de semana de estreia foi bom, especialmente considerando meu resultado de classificação ontem. Tive muito aprendizado, conheci melhor a equipe e sua dinâmica. Vamos seguir trabalhando e buscar resultados ainda melhores em Xangai, na semana que vem”, concluiu o piloto que conta com patrocínio pessoal do Banco BRB, Kit Kat e Porto.

O Campeonato Mundial de F-1 segue seu calendário já no próximo final de semana. Entre os dias 21 e 23 de março o Circuito de Rua de Xangai, na China, recebe as disputas da segunda etapa da temporada.