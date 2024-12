Gabriel Bortoleto está a um passo da conquista do Mundial de F2

Neste fim de semana, entre os dias seis e oito de dezembro, chega ao fim a temporada mais apertada da história recente do Campeonato Mundial de Fórmula-2. A 14ª e última rodada da temporada será disputada no Circuito de Yas Marina, em Abu-Dhabi – Emirados Arabes. Após as 26 corridas já realizadas até aqui apenas meio ponto separara o líder Gabriel Bortoleto (BRA), do segundo colocado, Isac Hadjar (FRA).

Após um começo de temporada marcado por problemas mecânicos, dificuldade nas largadas e algumas batidas Bortoleto – Campeão Mundial de F3 em 2023 – encontrou o caminho do pódio e construiu sua liderança na competição em uma incrível curva ascendente.

No último domingo, em Lusail – Catar, ele venceu a corrida principal da 13ª etapa, porém, por um erro de procedimento na entrada do box, acabou sendo punido em 5 segundos e ficou com a terceira posição.

Para este fim de semana os desafios da pista considerada a “Mônaco do Oriente” serão um pouco diferentes. O traçado, que conta com 16 curvas, tem extensão 5.281 metros e as voltas são completadas no sentido anti-horário. Existem duas zonas de ativação do DRS (asa móvel), em sequência, que beneficiam muito as ultrapassagens e a característica de velocidade do circuito e de média-alta.

Em vistas ao título a matemática para Gabriel é super simples – ficar à frente de Hadjar nas duas corridas!

“Trabalhamos muito durante o ano inteiro e chegamos à grande Final na frente do Campeonato. Estou focado e quero muito fechar a minha temporada de estreia da F2 com este título. Temos a nosso favor o ótimo desempenho que conseguimos nas últimas rodadas e, tenho certeza, aqui em Yas Marina não será diferente. Vou entrar na pista certamente pelo título, porém, da mesma forma que trabalhei o ano inteiro. Fazendo o nosso máximo em cada uma das sessões até a hora da Feature Race“, explicou o brasileiro patrocinado pelo Banco BRB, Porto, Snapdragon, O Boticario e Barthelemy.

Confira a programação do fim de semana em Abu-Dhabi (Horários de Brasília):

FIA FORMULA-2

14a etapa | Abu-Dhabi – Emirados Árabes

Sexta-feira (06/12)

03:05 – 08:50 | Treino Livre

08:00 – 08:30 | Classificação

Sábado (07/12)

09:15 – 10:05 | Sprint Race

Domingo (08/12)

06:25 – 07:30 | Feature Race

Transmissões:

Treino, Quali e Corrida Sprint -> BandSports

Corrida Feature: BAND