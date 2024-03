Gabriel Bortoleto correrá em Melbourne neste fim de semana

Após passar pelo Barein e Arábia Saudita o Campeonato da FIA F-2 desembarca neste fim de semana na Oceania para as disputas da terceira rodada do calendário anual. No Circuito de Albert Park, em Melbourne – Austrália, os 22 pilotos que participam do Campeonato irão enfrentar os desafios de uma das pistas mais técnicas e desafiadoras da temporada.

Disputando seu primeiro ano nesta que é a última categoria no caminho para a Fórmula-1 o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto está muito animado pelo que vem pela frente. Em 2023, quando ainda competia no FIA F-3, o jovem de 19 anos teve o seu melhor fim de semana do ano ao registrar a pole-position e vencer a principal corrida do fim de semana (feature race).

O circuito de Albert Park é originalmente uma pista de rua, construída no perímetro do parque. O traçado, bastante veloz para um circuito não permanente, tem 5.278 metros de extensão permeado por 14 curvas. O recorde da pista foi estabelecido no ano passado por Jack Doohan, a bordo de um carro da equipe de Bortoleto – Invicta Racing. Como de costume serão disputadas duas corridas no fim de semana sendo a de sábado (sprint) com 23 voltas e, a de domingo (feature) com 33 voltas.

Passadas as duas primeiras etapas Bortoleto já carrega um histórico de suas participações iniciais no ano. Na primeira rodada, no Barein, o brasileiro impressionou ao registrar a pole-position em sua estreia na categoria e ter somado 15 pontos ao longo do fim de semana. Na Arábia, por outro lado, o piloto não conseguiu encaixar a sua volta ideal na classificação, atrapalhado por uma bandeira amarela. Após largar de 15º na primeira corrida o piloto concluiu a prova em décimo – fora da zona de pontuação. Na segunda prova, no grid de largada, o carro #10 teve quebrado o semieixo e, com isso, Bortoleto não conseguiu completar nenhuma volta.

“Estou muito bem preparado para as atividades deste fim de semana. Uma pista que eu gosto muito e me traz excelentes lembranças do ano passado quando fiz a pole e ganhei na F-3. Fiz várias voltas em simulador tanto na McLaren quando nos outros locais em que treino pela própria equipe Invicta Racing. Estou confiante e muito animado. Vamos para cima em busca dos melhores resultados possíveis”, comentou o piloto do programa de desenvolvimento da equipe McLaren F-1 patrocinado pelo Banco BRB, Porto, Ebury, Snapdragon e Barthelemy.

FIA Formula-2 | 3ª Etapa – Melbourne – Austrália (Horários de Brasília):

Quinta-feira (21/03)

20:00 – 20:45 – TL

Sexta-feira (22/03)

03:30 – 04:00 – Quali

Sábado (23/03)

00:15 – 01:05 – Sprint Race

21:35 – 22:40 – Feature Race