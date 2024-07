Gabriel Bortoleto chega na Hungria em busca de subir na classificação da F-2

O tradicional circuito de Hungaroring, nos arredores de Budapeste, na Hungria, recebe neste fim de semana (20 e 21) as disputas da nona rodada do Campeonato Mundial de Fórmula-2. Atualmente em quarto lugar na classificação o brasileiro Gabriel Bortoleto, representante do programa de jovens talentos da equipe McLaren de F-1, chegou bastante animado para as disputas.

Vindo de grandes apresentações nas últimas etapas e, numa boa curva de crescimento, Bortoleto acredita que na Hungria terá a chance de colocar em prática a intensa preparação que teve nos últimos dias e, naturalmente, reduzir a sua diferença para os líderes do Campeonato. Para isso, junto à equipe Invicta Racing, o jovem de São Paulo se empenhou muito no estudo de telemetria e vídeos das etapas dos anos anteriores e, mais do que isso, aumentou ainda mais o seu ritmo de preparação física.

“Estamos no auge do verão europeu e, aqui em Budapeste, o calor é muito intenso. No ano passado foi assim, quando ainda corria na F-3 e, nesse fim de semana, não vai ser diferente. Nós estamos em um momento muito importante do Campeonato e, por isso mesmo, cada coisa em minha preparação conta muito para os resultados das sessões de classificação e das corridas. Os detalhes nesse momento que irão definir quem chegará em Abu-Dhabi pronto para garantir o título. Nosso objetivo é o de somar o maior número de pontos possíveis neste fim de semana e, na semana que vem, em Spa. Assim poderemos seguir para a pausa do Campeonato cientes de tudo o que tempos para fazer nas quatro etapas do fim da temporada”, explicou o jovem de 19 anos.

Hungaroring é um dos tradicionais circuitos do calendário. Inaugurada em 1986ª pista já recebeu históricas disputas e, sempre, proporciona corridas muito concorridas. Seu traçado, com 4.381 metros, é permeado por 14 curvas e apenas uma grande reta. Existem duas zonas de ativação do DRS, em sequência, na reta dos boxes e após a curva 1. A Sprint Race terá a duração de 28 voltas e, a Feature Race, 37 voltas. O recorde pertence ao inglês Oliver Rowland, estabelecido ainda em 2017, com o tempo de 1m26s268.

BORTOLETO LARGARÁ NA QUARTA COLOCAÇÃO

A programação do fim de semana da F-2 teve início nesta sexta-feira com a única sessão de treinos livres seguida pela tomada de tempos. Gabriel Bortoleto, procurando acumular o maior número de dados possíveis para a equipe, participou do treino com pneus de composto duro e o carro com bastante combustível. Assim, com a marca de 1m33s512, ele ficou com o nono tempo.

Quatro horas mais tarde os carros voltaram à pista para a sessão classificatória. No primeiro set de pneus Bortoleto encaixou uma volta muito veloz e, com o tempo de 1m30s269 garantiu a primeira posição. Todos os carros voltaram para os boxes e, nos cinco minutos finais, retornaram ao traçado com um novo jogo de pneus em busca de melhorarem suas marcas. Gabriel melhorou apenas 32 milésimos da sua marca inicial enquanto, alguns concorrentes, conseguiram evoluir bem mais. Assim, com 1m30s237 Bortoleto ficou com o quarto melhor tempo da sessão o que lhe permitirá largar da sétima colocação na Sprint Race, deste sábado e, em quarto, no domingo.

“Precisamos acima de tudo entender o que aconteceu. Tínhamos um equipamento para fazer a pole-position e, por algum motivo, não consegui a aderência necessária no segundo set de pneus para colocar em prática todo o nosso potencial. Vamos estudar os dados, achar onde erramos e partir para as corridas em busca do maior número de pontos possíveis”, concluiu o piloto patrocinado pela McLaren, Banco BRB, Porto, Ebury, Snapdragon e Barthelemy.

Programação do fim de semana (Horário de Brasília):

Sábado (20)

09:15 – 10:00 | Sprint Race

Domingo (21)

05:05 – 06:05 | Feature Race