Gabriel Bortoleto chega na Áustria em busca de recuperação

Neste fim de semana, entre os dias 28 e 30 de junho, o Autódromo Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, sediará a sétima rodada do Campeonato Mundial de Fórmula-2. A competição, que marcará também o fim da primeira fase do Campeonato, será decisiva para as pretensões do brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto de desenvolvimento da equipe McLaren de F-1.

Este será o segundo de uma sequência de três finais de semana de competição. O primeiro deles, realizado na Espanha, não foi concluído como o esperado por Bortoleto. Apesar de ter feito uma boa classificação, ficando com a quarta colocação a apenas 55 milésimos do pole-position, nas corridas o carro #10 da Invicta Racing apresentou um excessivo desgaste de pneus. Com isso, Gabriel que figurou nas posições de pódio em ambas as corridas, perdeu várias posições nas últimas voltas terminando em quinto na Sprint Race e, apenas em décimo, na Feature Race.

Com os resultados, bem abaixo do que se desenhavam, o fim de semana que era para ter sido muito produtivo em termos de classificação do Campeonato acabou com Gabriel caindo duas posições na tabela. Atualmente o piloto da cidade de São Paulo está na sétima posição com 55 pontos conquistados.

VIRANDO A PÁGINA

Após três dias de muita análise de dados e, naturalmente, preparação para os desafios da Áustria, Bortoleto acredita que está pronto para voltar a lutar pelas primeiras posições. Junto à sua equipe de engenheiros o brasileiro já conseguiu determinar o que poderia ter sido mais eficaz no último fim de semana e, assim, segue confiante para este novo desafio.

O traçado de Red Bull Ring, um dos mais velozes da temporada, é do tipo de pista que todos os pilotos adoram. Ao todo são 4.318 metros de extensão permeados por 10 curvas e três trechos de grandes retas com a possibilidade de abertura de DRS. Isso, sem contar, que ao final das três retas existem pontos de freada muito fortes, ideais para proporcionar ultrapassagens. A Sprint Race, que será realizada no sábado, terá a duração de 28 voltas e, a Feature Race, no domingo, 40 voltas. O recorde oficial foi estabelecido ainda em 2017, por Charles Leclerc, com o tempo de 1m13s396. A Pirelli – fornecedora dos pneus da categoria, em virtude do asfalto não apresentar grande abrasão, destacou para este fim de semana a sua gama de pneus mais macios.

“Não tem como falar algo diferente de decepcionado depois do último fim de semana. Porém, já viramos a página e estou 100% pronto para este novo desafio. O desenho dessa pista é muito legal, a média horária da volta é de mais de 210 km/h e, sinceramente, tive testes bastante produtivos nos simuladores nesses últimos dias. Estou confiante em voltar à luta pelas primeiras posições e, estou certo, com o suporte de minha equipe e a grande torcida dos brasileiros vamos para um fim de semana de resultados consistentes”, comentou o piloto patrocinado pela McLaren, Banco BRB, Porto, Ebury, Snapdragon Brasil e Barthelemy.

Confira abaixo os horários oficiais do fim de semana (Horários de Brasília)

Sexta-feira (28/junho)

05:05 – 05:50 – Treino Livre

09:55 – 10:30 – Classificação

Sábado (29/junho)

08:30 – 09:15 – Sprint Race

Domingo (30/junho)

05:00 – 06:00 – Feature Race

Toda programação de pista será transmitida, ao vivo, pelo canal por assinatura BandSports, bem como seu site e no App BandPlay.