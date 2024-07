Gabriel Bortoleto assume a vice liderança na Fórmula-2

Terminou neste domingo a 10ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula-2. No autódromo de Spa-Francorchamps, na Bélgica, o brasileiro Gabriel Bortoleto concluiu a Feature Race na segunda colocação. Com o resultado ele assumiu a vice-liderança do Campeonato faltando quatro rodadas para o fim da temporada.

O final de semana na Bélgica começou ainda na sexta-feira, com as atividades de treino livre e a tomada de tempos. Bortoleto, num momento de grande ascensão no Campeonato, chegou muito animado e disposto a buscar o maior número de pontos possíveis nas duas corridas que estavam por vir.

No treino livre Bortoleto foi para a pista em busca de confirmar os ajustes e configurações do carro, porém, apenas 4 voltas rápidas foram possíveis uma vez que a sessão foi interrompida por um acidente. Nessa oportunidade ele ficou com o 10º lugar. Poucas horas depois os carros voltaram para a pista já para a classificação. Gabriel, extremamente focado, fez um bom tempo com o primeiro jogo de pneus e mostrou que estava na briga pela pole. No segundo set de pneus, em uma volta quase perfeita, o brasileiro conseguiu registrar a marca de 1m57s127 o que lhe garantiu a segunda colocação para a largada da Feature Race e, consequentemente, o nono lugar para a corrida de sábado.

James Gasperotti/KTF Sports

Como tradicionalmente acontece em Spa-Francorchamps a chuva acabou interferindo bastante na competição. Neste sábado a Sprint Race tinha horário previsto para as 9:15hs. (Brasil), porém, as condições climáticas impediram que a corrida fosse disputada naquele horário. A organização então postergou o início da prova em 4 horas e, com isso, às 13:25hs. a largada foi autorizada. Ainda com a pista bastante molhada os carros deram início à disputa. Conservador, Bortoleto acabou perdendo uma posição, mas, seguiu no meio do pelotão. Com apenas 3 voltas completadas o safety-car precisou ser acionado em virtude de um acidente e, duas voltas depois, a corrida foi paralisada com bandeira vermelha por falta de segurança. Antes mesmo dos carros chegarem de volta aos boxes a organização afirmou que a corrida não seria reiniciada. Com isso, o piloto que compete pela Invicta Racing terminou na 10ª colocação.

DE VOLTA AO PÓDIO

Neste domingo, porém, a história mudou. Céu claro e uma bela manhã emolduraram as montanhas que compõe o circuito de Spa. Bortoleto, muito concentrado, fez uma boa largada na Feature Race e seguiu numa disputa contra Paul Aron e Isac Hadjar. A luta entre os três, que são efetivamente os três primeiros na tabela de classificação, deixou clara a polarização na busca pelo título da temporada. Gabriel acabou sendo superado por Isac Hadjar que, voltas depois, também superou Aron. Seguindo sua estratégia para o pit-stop Bortoleto parou na nona volta e trocou os pneus de compostos macios pelos médios. Na volta para a pista ele seguia na “virtual” terceira colocação. Com um ritmo muito bom, faltando oito voltas para o fim ele conseguiu superar Aron e seguiu na busca pela liderança. Por três voltas ele pressionou Hadjar para um erro, porém, não conseguiu superá-lo e, com isso, optou por salvar os pneus e concluir a corrida, assim, no segundo lugar. O resultado deu a Gabriel 18 pontos na classificação além de mais um, pela volta mais rápida da corrida.

“Estou bem feliz com nosso resultado por aqui. Foi um fim de semana de trabalho e, sobretudo, inteligência. Tínhamos um bom carro e mostramos isso na classificação, com o segundo tempo do grid. Infelizmente a corrida de ontem foi um caos e tivemos, efetivamente, duas voltas de corrida. Hoje, por outro lado, foi uma corrida legal. Apesar das duas interrupções com o Safety-Car eu consegui extrair o melhor do carro, tentei buscar a vitória, mas não tinha um ritmo suficiente para passar o Hadjar. Assim, a segunda colocação foi excelente em termos de pontos e assumimos com isso a vice-liderança da tabela”, comentou o piloto de 19 anos.

Passadas 10 rodadas duplas o Campeonato da Fórmula-2 tem na liderança Isac Hadjar, com 165 pontos contra 129 de Gabriel Bortoleto, em segundo. No mês de agosto o Mundial de F-2 entra em recesso para as férias do verão europeu. A próxima etapa será em Monza, na Itália, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro.