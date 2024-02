Gabriel Aragão volta a São Paulo com show no Sesc Belenzinho 

O cantor e compositor cearense Gabriel Aragão representa a pulsante nova cena musical cearense em um novo show da turnê do álbum “Rua Mundo Novo” em São Paulo no dia 25/02. O álbum de estreia solo do artista – conhecido como vocalista da banda Selvagens à Procura de Lei – foi produzido por Marcelo Camelo e apresenta uma nova fase em sua carreira, afastando-se do indie e abraçando uma sonoridade contemporânea da nova cena cearense. O trabalho traz em suas letras diversas temáticas, abordando inclusive a jornada do nordestino em São Paulo, suas lutas, estranhamentos, saudades da terra natal e superações. Esse repertório será apresentado no Sesc Belenzinho às 18h. Os ingressos variam entre R$ 12 e R$50.

Ouça “Rua Mundo Novo”: https://ditto.fm/rua-mundo-novo

“Esse é o segundo show em São Paulo dessa turnê e vai ser bem parecido com o que fizemos em Fortaleza. Vai ser uma celebração bonita dessa nova música cearense, por isso estou trazendo um time de músicos de lá, de gerações anteriores à minha e mais novas. Trazendo desde a música tradicional até a cena alternativa”, conta ela. “Sinto que falta um olhar maior de vários lugares do Brasil para a produção cultural bonita aqui do Ceará. É uma honra pra mim estar fazendo esse show não só do meu trabalho, mas representando a minha terra”.

Assista ao clipe “A Sorte”: https://youtu.be/DsK0ylsyIAs

Assista ao clipe “Turva”: https://youtu.be/qqTVYlhLZ40

Assista ao clipe “Rua Mundo Novo”: https://youtu.be/5BivQoEexg8

“Rua Mundo Novo” é uma continuação natural da trajetória de Gabriel Aragão, que recentemente lançou o EP solo “ABRECAMINHOS” e uma releitura da música “Caminando, Caminando” em parceria com Mateo Piracés-Ugarte. Além disso, o artista se aventurou no universo literário com o lançamento de “O Livro das Impermanências” pela Editora Letramento. Sua composição de toda a trilha sonora do filme “Malhada Vermelha”, que foi indicada ao 30° Prêmio da Música Brasileira, também contribuiu para consolidar seu talento e versatilidade no cenário musical brasileiro. Essa jornada será reverenciada no palco.

O Sesc Belenzinho está localizado na R. Padre Adelino, 1000

Serviço:

Gabriel Aragão

Data: 25/02/2024 (domingo)

Horário: 18h

Local: Sesc Belenzinho

Endereço: R. Padre Adelino, 1000 – Belenzinho, São Paulo – SP

Ingressos: R$15 (Credencial Plena); R$25 (meia entrada); R$50 (inteira)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

