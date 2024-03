Gabo Maré lança a introspectiva e psicodélica “Meus Inimigos”

Gabo Maré, esquentando para a estreia do seu primeiro disco, acaba de divulgar o single e videoclipe de “Meus Inimigos”, faixa-título do projeto. Este lançamento convida o público para uma jornada de autoconhecimento e aceitação.

Mergulhando profundamente em suas experiências pessoais durante o turbulento período da pandemia, o artista confronta e explora facetas consideradas tóxicas, como raiva, ciúmes e medo, oferecendo um testemunho poderoso sobre a importância de aceitar todas as partes de si mesmo, mesmo aquelas que podem parecer assustadoras à primeira vista.

“Não adianta fingirmos que está tudo bem e reprimimos nossos sentimentos. Uma hora eles aparecem e todos fazem parte de você. Acolher essas diferentes emoções é acolher a si mesmo”.

A sonoridade de “Meus Inimigos” é uma fusão de elementos, com pegada psicodélica e o uso criativo de timbres digitais e eletrônicos em instrumentos de base como bateria, baixo e sintetizadores. Indicado para quem gosta de música experimental, densa e provocativa, o registro inspira-se em nomes como Lorde, Billie Eilish e The Weeknd.

A versão audiovisual, concebida para complementar a narrativa da música, retrata Gabo Maré navegando pela integração de suas sombras.

“Acredito que é difícil viver em uma sociedade que espera que as pessoas não expressem sentimentos ou demonstrem fraquezas. Quando você é um homem, qualquer demonstração de sensibilidade é atrelada a sua sexualidade. Quando me assumi gay, eu perdi o medo de sentir e entrei em uma jornada de autoconhecimento que é de altos e baixos até hoje em dia. Poder falar sobre meus sentimentos, numa faceta que mostra que eu também tenho características que podem desagradar outras pessoas, como também tenho o bem habitando em mim, me humaniza e me liberta”.

Na ficha técnica do projeto, Gabo Maré como compositor, produtor e intérprete principal, Flávio Barba na guitarra e Breno Mendonça na mixagem e masterização.