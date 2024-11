Gabinete de Gestão de Crise de Mauá planeja ações para chuvas intensas

Na manhã desta quinta-feira (14/11), o prefeito Marcelo Oliveira coordenou a reunião do Gabinete de Gestão de Crise de Mauá, realizada na Prefeitura. Estiveram presentes secretários das pastas de Proteção e Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Urbanos, Obras, Saúde, Segurança Pública, Mobilidade Urbana, Habitação, Meio Ambiente, Governo e Fundo Social de Solidariedade. O Gabinete foi criado em 2021 e, desde então, fortalece o trabalho integrado e preventivo das secretarias no atendimento a emergências na cidade.

“A nossa prioridade é proteger a vida das pessoas. Mesmo com as dificuldades que o município enfrenta, não vamos deixar nem uma família desamparada. Todas as equipes têm que estar alertas e vamos fazer a nossa parte com os atendimentos, a prevenção e as obras”, orientou Oliveira. O prefeito afirmou que não tem sido fácil conseguir os recursos federais e do consórcio, mas que o governo está empenhado em promover as obras e ações preventivas o quanto antes possível.

O secretário de Proteção e Defesa Civil, Sergio Moraes, exibiu uma apresentação com toda a evolução do serviço e condições de atendimento ao público. Moraes explicou que em 2021 a Defesa Civil tinha apenas oito agentes, dois carros, sendo um sem pneus, os computadores não tinham monitores, por exemplo, para cobrir 32 áreas de risco no município, principalmente nos jardins Zaíra, Pajussara e Vila Carlina. Este número evoluiu para 34 agentes – e cinco viaturas e mais equipamentos -, que se revezam em 24 horas de monitoramento ininterrupto. A estrutura da Defesa Civil também evoluiu e agora tem o triplo da estrutura física, num prédio três vezes maior, com salas funcionais, alojamento para os agentes, copa e refeitório, acessibilidade, entre outros, e três números de contato: 199, 4547-5690 e o 4512-7694. A empresa Copafer cedeu inúmeras ferramentas para fortalecer ainda mais as atividades dos agentes, como pás, cones, fitas de isolamento, entre outros equipamentos.

“Além disso, a equipe de Defesa Civil hoje tem à disposição o uso de tecnologia e inteligência”, detalhou Moraes, “e contamos com 11 pluviômetros automáticos, para medir o volume de chuvas; seis Plataformas de Coleta de Dados (PCDs), para análise do volume de chuva e da umidade do solo; e um fluviômetro, para controle do volume dos rios.” A indústria petroquímica Cabot doou oito computadores que vão colaborar no trabalho administrativo e de monitoramento dos riscos. A Defesa Civil, por exemplo, passou a fazer o registro eletrônico de ocorrências, com um sistema que permite ao cidadão acompanhar o andamento por meio de protocolo.

Para o secretário é importante sempre lembrar que “em caso deste tipo de emergência, 80% tem a ver com a autoproteção, em que a pessoa deve procurar um local seguro para se abrigar em caso de chuva forte.” Para informar os moradores das áreas de risco sobre como identificar situações perigosas, os agentes da Defesa Civil diariamente distribuem uma cartilha com orientações, dão palestras e desenvolvem o programa Defesa Civil Mirim, para as crianças ajudarem a multiplicar informações corretas aos familiares e vizinhos.

Mauá tem sido cenário de muitas obras que têm a função preventiva, como construção de muros de contenção, retirada de resíduos sólidos de rios e córregos, limpeza de córregos, entre outras. Para isso, o governo pleiteou recursos junto ao Governo Federal, para construção de encostas, moradias e drenagem, por exemplo. A reforma de ginásios esportivos também foi citada, uma vez que podem ser necessários também como abrigos temporários; os piscinões estão limpos, com exceção do localizado no Paço, que envolve uma obra em andamento.

No próximo dia 29 de novembro, a partir das 9h, no anfiteatro da Escola Municipal Terezinha Leardini, na avenida Castelo Branco , 1884, no Jardim Zaíra, está prevista uma cerimônia para apresentação do Plano de Contingências para a Operação Verão, com a presença de representantes do poder público, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado, sociedade civil, entre outros.