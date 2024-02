Gabinete da Segurança Pública retorna a SP após 13 dias na Baixada Santista

O gabinete da Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado retornou à cidade de São Paulo nesta quarta-feira (19) após atuar por 13 dias diretamente na Baixada Santista. A transferência temporária da pasta desencadeou a terceira fase da Operação Verão, logo após os assassinatos do soldado PM Samuel Wesley Cosmo, no último dia 2, e do cabo José Silveira dos Santos, no dia 7, ambos em Santos.

“O gabinete retorna para São Paulo, porém, a operação continua na Baixada Santista com mais efetivo para reforçar ações de inteligência que já culminaram em prisões importantes”, disse Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública. “O combate ao crime organizado continua para que possamos devolver a paz e a tranquilidade aos moradores e visitantes da região”, acrescentou.

Com o gabinete da Segurança Pública no litoral, o secretário Derrite acompanhou presencialmente, junto com o comandante-geral da PM, coronel Cássio Araújo de Freitas, e o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, as ações para combater o crime organizado, o tráfico de drogas e o planejamento estratégico para localizar e prender responsáveis por ataques a policiais.

Além do reforço no policiamento ao longo da Operação Verão, a Baixada Santista também teve aumento de contingente com tropas dos Batalhões de Ações Especiais do Grande ABC, de Guarulhos e da Região Metropolitana de São Paulo. A equipe de Polícia Civil também foi reforçada para conduzir as investigações.

A iniciativa resultou na prisão de peças-chaves para o crime organizado, como Karen Tanaka Mori, conhecida como “Japa” e apontada como a responsável por lavar dinheiro de uma facção criminosa. Além dela, os policiais também prenderam Caio Vinicius, apelidado de “Nego Boy” e acusado de liderar o tráfico de drogas na comunidade onde o soldado Cosmo foi morto.

Outra prisão importante foi a de Kaique Coutinho do Nascimento, acusado de matar o soldado Cosmo. “Chip”, como é conhecido o suspeito, foi identificado durante a terceira fase da Operação Verão e detido em Uberlândia, por policiais de Minas Gerais.

Até agora, durante toda a Operação Verão, mais de 681 pessoas foram presas, sendo 254 delas procuradas pela Justiça por algum tipo de crime. Além disso, quase meia tonelada de drogas foi apreendida, e 79 armas ilegais foram retiradas das ruas.