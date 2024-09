Gabigol volta a ser desfalque, e De la Cruz reforça o Flamengo na Libertadores

Gabigol treinou separado do elenco do Flamengo pelo segundo dia consecutivo e vai desfalcar a equipe diante do Peñarol, pela Libertadores, na quinta (19), às 19h, no Maracanã. O jogador sentiu um problema na coxa durante o clássico com o Vasco e, mesmo sem lesão diagnosticada, não foi relacionado.

Gabigol sentiu logo depois de entrar na reta final da partida do Brasileirão. Ele deu uma arrancada e colocou a mão na coxa, mas seguiu no jogo.

O jogador foi reavaliado do Ninho e não teve lesão diagnosticada, mas ficará fora do jogo contra os uruguaios por “precaução” diante de uma fibrose, segundo nota do Fla. O atacante não participou do treino com o grupo que encerrou a preparação para o embate.

A boa notícia é que De La Cruz está de volta. O uruguaio treinou normalmente durante a semana e será relacionado para a partida.

O provável Flamengo tem: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

O Flamengo segue com desfalques importantes. Dos que vão retornar ainda em 2024, Michael e Luiz Araújo ficam fora da Libertadores. Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada.

O Fla volta a campo nesta quinta. O jogo de ida das quartas de final será às 19h (de Brasília), no Maracanã.