Gabigol surpreende torcida ao comparecer no Maracanã em confronto entre Flamengo e Atlético-MG

No Rio de Janeiro, a ausência de Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, no confronto entre Flamengo e Atlético-MG, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, não impediu o atacante de marcar presença no Maracanã. Embora impossibilitado de atuar devido a uma decisão da diretoria do clube, Gabigol optou por comparecer ao estádio para acompanhar o embate de perto.

Inicialmente, o jogador expressou o desejo de assistir à partida na arquibancada, mas reconsiderou sua escolha por questões de segurança. Assim, decidiu acomodar-se em um camarote privado. Ao chegar ao estádio, Gabigol vestia um uniforme adornado com o número 10, numeral que anteriormente lhe pertencia e foi retirado após a divulgação de uma imagem vestindo a camisa do Corinthians.

A presença do atleta no gramado antes do início do jogo não passou despercebida. Acompanhado por membros da equipe técnica do Flamengo e pelo gerente de futebol Luiz Carlos Azevedo, Gabigol interagiu com a torcida, que demonstrou apoio exibindo bandeiras em sua homenagem, algumas ostentando frases como “Fechado com Gabigol”. No entanto, enquanto se dirigia aos camarotes, ele também enfrentou provocações de alguns torcedores.

O afastamento de Gabigol foi oficializado pela diretoria rubro-negra na última terça-feira, sob o pretexto de preservar a harmonia do elenco. Mesmo diante dessa situação delicada, o atacante reafirmou seu compromisso em assistir ao jogo como torcedor.

Nesta temporada, Gabigol participou de 35 jogos e marcou sete gols, sendo dois deles cruciais na primeira partida da final da Copa do Brasil, contribuindo significativamente para a conquista do pentacampeonato pelo Flamengo. Contudo, após a vitória na competição nacional, anunciou que não permanecerá no clube carioca. Em suas próprias palavras: “Foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Foi um ano conturbado para mim individualmente”, declarou ele, mencionando desafios pessoais e profissionais enfrentados ao longo do ano.