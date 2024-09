Gabigol sente dores na coxa e pode ser novo problema para Tite no Flamengo

O atacante Gabigol será submetido a um exame nesta terça-feira. O objetivo é avaliar se houve mais uma lesão muscular na coxa, já que ele deixou o jogo contra o Vasco sentindo dores.

O QUE ACONTECEU

A comissão técnica quer saber até que ponto pode contar com Gabigol no momento, por mais que ele não tenha sido a primeira opção para o ataque – mesmo com a lesão grave de Pedro.

Contra o Vasco, foi possível notar um incômodo de Gabigol instantes depois de ele entrar em campo, já no segundo tempo, ao tentar uma arrancada pela ponta direita.

O exame vai tentar constatar o nível de desconforto do jogador.

Semana passada, Gabigol voltou a ser relacionado após sofrer uma lesão muscular na coxa direita.

Antes do clássico contra o Vasco, o atacante já tinha entrado nos minutos finais contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

Sem Pedro, Tite tem usado Bruno Henrique como centroavante. Diante do Vasco, preferiu Carlinhos como substituto imediato. Gabigol tem entrado mais na função de Arrascaeta ou de quem estiver como meia/segundo atacante.

Na última coletiva, Tite explicou por que tem preferido outros atacantes a Gabigol no time titular.

“Treinamento. Jogos. Especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético-MG, com gol, decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia com gol, decisivo contra o Bahia com assistência. Nós fizemos o gol com Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos, foi isso que me levou a decidir”, disse o treinador.