Gabigol retorna ao Flamengo após afastamento, mas deixa a torcida frustrada

No confronto entre Flamengo e Fortaleza, realizado no Estádio Castelão, Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, teve uma performance discreta que não correspondeu ao entusiasmo dos torcedores rubro-negros. A partida, que terminou sem gols, destacou-se mais pelo caloroso acolhimento da torcida cearense ao atacante do que por sua atuação em campo.

Desde a chegada do Flamengo à Fortaleza, Gabigol foi o centro das atenções. Os fãs, reunidos na Avenida Beira-Mar, expressaram seu carinho com cantos e cartazes, clamando pela permanência do jogador. Após um breve afastamento devido a incidentes ocorridos durante a final da Copa do Brasil, o camisa 99 voltou ao elenco e atendeu com simpatia aos pedidos de fotos e autógrafos dos admiradores.

No entanto, dentro das quatro linhas, a história foi diferente. Durante os primeiros 45 minutos de jogo, Gabigol foi um dos quatro atacantes em uma formação tática inovadora implementada por Filipe Luís. Apesar das expectativas, o atacante teve dificuldades para se destacar. Em uma das raras oportunidades de perigo, aos 14 minutos do primeiro tempo, recebeu um passe preciso de Michael, mas finalizou sem força nas mãos do goleiro João Ricardo.

Com apenas 12 participações no jogo e seis passes acertados de um total de oito tentativas, Gabigol não conseguiu transformar o apoio incondicional da torcida em desempenho efetivo no gramado. A expressão “o campo fala”, associada a um ex-técnico do Flamengo com quem Gabigol tem uma relação tensa (Tite), se mostrou apropriada para descrever sua atuação silenciosa e inexpressiva na partida. Como resultado, foi substituído ainda no intervalo.

Apesar da falta de brilho em campo, o impacto de Gabigol fora dele é inegável. Nas redes sociais, ele compartilhou sua gratidão com a frase “As ruas falam”, refletindo o afeto recebido dos torcedores. Contudo, no contexto esportivo, resta ao atacante buscar recuperar sua forma nas próximas partidas para corresponder ao apoio apaixonado dos fãs flamenguistas.