Gabigol deixa Flamengo e acerta com Cruzeiro

No último domingo, após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 1 a 0, garantindo o título da Copa do Brasil, Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, anunciou sua saída do clube carioca. O destino do atacante parece ser o Cruzeiro, que já acertou as bases para um contrato de quatro anos, incluindo um substancial pacote financeiro.

A contratação de Gabigol é vista pela diretoria cruzeirense como um investimento estratégico para a próxima temporada. Embora ainda não haja uma assinatura oficial, as negociações estão em estágio avançado. O Cruzeiro, que busca assegurar sua participação na próxima edição da Conmebol Libertadores e se prepara para a final da Copa Sul-Americana contra o Racing no Paraguai, vê no jogador uma peça-chave para fortalecer seu elenco.

Em declaração pública, Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, evitou confirmar a transação, mas expressou satisfação em ver o nome de Gabigol associado ao clube. “Não confirmamos movimentações de mercado agora porque estamos focados nos objetivos da temporada atual. Contudo, é gratificante ver grandes atletas vinculados ao Cruzeiro através da mídia”, afirmou Mattos, destacando a crescente credibilidade do clube sob a presidência de Pedro Lourenço.

Gabigol também compartilhou suas motivações para deixar o Flamengo. “Foi um ano difícil individualmente. Tive problemas com doping e com um treinador que não me respeitava. Foi um período terrível”, desabafou o jogador de 28 anos. Apesar das adversidades, Gabigol deixa um legado impressionante no Flamengo: em seis anos, foram 160 gols em 305 jogos e títulos significativos como duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

Pedro Lourenço sempre manifestou interesse em contar com Gabigol no Cruzeiro, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas anteriormente. A chegada do atacante vem ao encontro dos planos do clube mineiro de reforçar seu ataque para a próxima temporada.

O contrato de Gabigol com o Flamengo termina em 31 de dezembro deste ano. Apesar das negociações prolongadas para uma possível renovação, ambas as partes não chegaram a um consenso. Com sua saída iminente, a torcida rubro-negra já começou a expressar saudades do ídolo que tanto contribuiu para os recentes sucessos do clube.