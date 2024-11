Gabigol celebra legado do Flamengo: Amor declarado ao clube rubro-negro até a eternidade

O atacante Gabigol, cuja saída do Flamengo parece iminente, expressou seu apreço pelo clube carioca em meio às celebrações de seu 129º aniversário. Na última sexta-feira, o jogador utilizou a emblemática frase “Flamengo até morrer“, presente no hino rubro-negro, para parabenizar o clube, ao qual se referiu como “maior do mundo”. Este gesto de afeição ocorre em um contexto de afastamento do atleta da equipe principal, conforme decisão da diretoria e declarada pelo técnico Filipe Luís.

Mesmo diante deste afastamento, Gabigol manifestou seu afeto pelo Flamengo por meio das redes sociais, reiterando sua devoção ao time. O tributo aconteceu poucos dias após sua presença no Estádio do Maracanã para acompanhar a partida entre Flamengo e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, assistindo ao jogo de um camarote.

O jogador chegou ao estádio vestindo a camisa número 10, que lhe foi atribuída após a aposentadoria de Diego Ribas. No entanto, essa numeração foi posteriormente revogada pela diretoria após o atleta ter sido visto vestindo uma camisa do Corinthians. Durante o aquecimento pré-jogo, Gabigol esteve no campo e recebeu manifestações de apoio dos torcedores, que levaram faixas em sua homenagem.

Após a conquista da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte no último domingo, Gabigol anunciou sua intenção de deixar o Flamengo na próxima temporada. O Cruzeiro surge como possível novo destino para o atacante. Ele teceu críticas à administração do clube carioca, alegando que havia recebido um aperto de mão em sinal de um acordo de renovação que nunca foi formalizado.

O desejo de Gabigol era assegurar um contrato prolongado com o Flamengo; contudo, a diretoria propôs uma extensão de curto prazo. A falta de consenso resultou no rompimento das relações entre as partes e deixou o jogador disponível no mercado, encerrando uma trajetória de seis anos na equipe rubro-negra.