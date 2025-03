Gabi Melim inicia turnê e reapresenta “Gabriela” ao público

Gabi Melim está pronta para colocar seu trabalho solo na estrada. Após meses de expectativas, a cantora e compositora subirá aos palcos da Casa Natura Musical, no dia 20 de março, para apresentar ao público a turnê “Gabriela”. A artista, que há mais de 15 anos se dedica à música, emocionará os fãs com uma performance íntima e profunda. Sua trajetória será contada com as canções de seu primeiro álbum solo, além de releituras que moldaram seu estilo único.

“Estrear esse show na Casa Natura está sendo uma festa em mim. Cantar meu álbum novo ‘Gabriela’, trazer minhas referências musicais e as composições que escrevi ao longo da minha trajetória musical nesses 15 anos de carreira é muito especial. Esse espetáculo passeia por vários ritmos brasileiros e gosto de construir um repertório com bastante mudança de temperatura, para que o público possa cantar junto, se emocionar, contemplar, vivenciar sentimentos nostálgicos e dançar. Acho que o objetivo de uma apresentação é fazer com que as pessoas deixem o local mais felizes e preenchidas do que chegaram. Dia 20 quero viver essa troca com a galera que me acompanha e que se sente tocado de alguma forma pelas minhas canções”, Gabi Melim explica.

O repertório traz sons puramente brasileiros, como maracatu, afoxé, coco, forró e baião, com batidas pop, em faixas como “Errejota”, “Saudades Surrou” e “Até o Topo do Mundo”. As canções emblemáticas da carreira com a banda Melim não podem faltar e estarão presentes com roupagem inédita. Acompanhando Gabi no palco estarão Juliano Moreira na guitarra e violão, Paulinho McLaren na bateria, Matheus Alcântara no baixo, Caio Ferreira no teclado e Ricardinho Braga na percussão.

“Eu gosto de trazer o que o público quer também. O show é uma troca, não é só para o artista, mas principalmente para quem sai de casa, para viver aquele momento mágico de ouvir as músicas ao vivo. E é nesse clima de troca que quero conectar ainda mais as pessoas com meu som, minhas influências e minha história”, Gabi revela sobre a composição do setlist.

“Gabriela” foi escolhido como título para refletir esse novo momento da carreira da cantora, mais maduro e profundo. Ela continua: “Escolhi esse nome não apenas porque é o meu, mas também por conta de ‘Gabriela, Cravo e Canela’, obra de Jorge Amado, que traz toda a riqueza da literatura brasileira e, assim como meu disco, explora as diversidades culturais brasileiras”. “Modinha Para Gabriela”, eternizada por Gal Costa, tem destaque especial na abertura do espetáculo.

Gabi Melim traz consigo toda a bagagem de sua vivência no samba, nas rodas da Lapa, e a experiência de cantar diante do público que a acompanha desde o início. “Essa turnê é muito especial para mim. Estou cantando sozinha, mas com toda a minha história musical e cultural me acompanhando”, afirma animada.

“Será um momento único para o público vivenciar uma das fases mais significativas da minha carreira. Estou pronta para fazer dessa jornada um marco na minha trajetória e compartilhar toda essa energia e conexão no palco”.

SERVIÇO

Gabi Melim apresenta “Gabriela”

Data: 20/03/2025 (quinta-feira)Abertura da Casa: 19h30 | Show: 21h

Classificação: 16 anosLink para ingressos. Valores de R$35 a R$220

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

(a 300 metros da estação de metrô Faria Lima da linha 4 – Amarela)

www.casanaturamusical.com.br