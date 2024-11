Gabi Martins lança single com Clayton & Romário

Gabi Martins prepara mais um lançamento musical. A cantora sertaneja convocou os amigos Clayton & Romário para cantarem e contracenarem na canção “Doeu mas não matou”. Nesta quinta-feira, 14, o single estará disponível nas plataformas de música às 21h. Já o videoclipe chega no dia seguinte, 15, às 11h no canal oficial do Youtube. Pré-save: https://ada.lnk.to/DoeuMasNaoMatou.

A mineira interpreta uma briga com Romário e o sofrimento do término do relacionamento no refrão: “eu postava que tava bem sem tá, coração resolveu acreditar que doeu, doeu, mas não matou”. Mas, sempre resiliente, ela dá a volta por cima e divide a cena final do clipe com beijo romântico em Clayton. Beijo técnico que nada, eles protagonizaram beijão de novela!

“Eu fiquei muito feliz que Clayton & Romário toparam o convite, ainda mais em atuar no clipe! É uma música que conta o que a maioria das pessoas já passou. Quem nunca sofreu por um relacionamento que não foi para frente? Faz parte da vida, com o tempo a gente aprende que ninguém morre de amor mesmo e logo estamos prontos para a próxima aventura”, releva Gabi Martins.