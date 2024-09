Gabi Luthai abre o coração sobre sua batalha contra a depressão durante a gravidez

A empresária Renata de Paula apresenta o podcast Vênus Talks, um projeto dedicado a conscientizar e empoderar mulheres .O novo episódio já está disponível, a plataforma aborda de forma aberta e acolhedora da mulher e esse é sobre saúde mental em um mês que é direcionado a esse assunto Setembro Amarelo, um momento crucial na vida de toda mulher.

No do podcast “Vênus Talks” , recebemos a cantora e influenciadora digital Gabi Luthai, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais e por sua carreira na música, compartilhou recentemente uma fase delicada de sua vida: a luta contra a depressão durante a gravidez. Em um relato emocionado, Gabi revelou os desafios que enfrentou ao longo dessa jornada, trazendo à tona questões importantes sobre saúde mental e maternidade.

Durante a gestação, Gabi, que sempre exibiu uma imagem de alegria e energia positiva, começou a enfrentar sintomas de ansiedade, tristeza profunda e desânimo. A artista relatou que, apesar de estar vivendo um momento que muitos consideram especial, ela se sentiu perdida e desamparada. Essa vulnerabilidade a levou a buscar ajuda médica, iniciando um tratamento para cuidar da saúde mental enquanto se preparava para a chegada de seu primeiro filho.

A história de Gabi Luthai levanta uma discussão relevante sobre a importância de acolher e apoiar as mães que passam por dificuldades emocionais durante a gestação. Ao compartilhar sua experiência, a cantora espera inspirar outras mulheres a buscarem apoio e quebrarem o silêncio sobre as questões de saúde mental ligadas à maternidade.

“O Vênus Talks nasce com o intuito de oferecer um espaço seguro para as mulheres trocarem experiências e obterem informações de qualidade sobre a saúde feminina. Acreditamos que, ao falar abertamente sobre esses temas, podemos ajudar muitas mulheres a viverem essa fase com mais saúde e bem-estar”, afirma Renata de Paula.

Sobre o Vênus Talks

O Vênus Talks é um projeto que vai além da informação. A plataforma busca criar uma comunidade de mulheres que se apoiem mutuamente e compartilhem suas histórias. Através de entrevistas com especialistas, depoimentos de mulheres e conteúdos informativos, o podcast busca empoderar e inspirar as mulheres a cuidarem de si mesmas e a viverem uma vida plena e saudável.

O projeto Vênus Talks vem para democratizar o acesso à informação de qualidade sobre a saúde feminina e promover o autocuidado, para que as mulheres possam planejar sua longevidade de maneira ativa, com qualidade, saúde e acolhimento.

A empresa nasce com o intuito de disseminar informações sobre maturidade para as mulheres… em breve vai ser lançado um aplicativo para disponibilizar informações gratuitas para as mulheres na menopausa. E por meio de eventos para esse público.

Sobre Renata de Paula:

Renata de Paula: é formada em enfermagem e design de interiores. Integrou o board do El Museu del Barrio, em Nova York, e é patrona do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e do Museu de Arte Moderna (MAM), de São Paulo. É ex-CEO do Instituto Ybi, que apoia projetos com foco em responsabilidade social, cultura e educação. É fundadora e CEO do Vênus Talks, empresa especializada em maturidade e menopausa.

A ideia da empresa nasceu de uma dor dela, pois teve os ovários aspirados aos 33 anos, por conta de uma gravidez tubária e assim entrou na Menopausa Precoce.

Logo depois veio um câncer de mama, que por ter sido descoberto no início foi curado, mas com isso ela ficou impossibilitada de usufruir dos benefícios da reposição hormonal e assim começa a jornada da empresária na Menopausa que chegou precocemente.

O Start da empresa veio em fevereiro deste ano,quando ela descobriu que o SUS passou a oferecer tratamento para essa fase da vida da mulher. Um projeto de lei, PL 3933/2023, reconheceu a menopausa e o climatério como condições que devem ser tratadas gratuitamente pelo sistema público de saúde.