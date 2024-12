Gabaritos oficiais do Vestibulinho das Etecs serão divulgados nesta quarta-feira (18)

A partir das 15 horas desta quarta-feira (18), serão divulgados os gabaritos oficiais do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2025, em vestibulinhoetec.com.br e no site do Centro Paula Souza (CPS). Serão disponibilizadas as respostas corretas das provas para os cursos Técnicos, Ensino Médio em seus diferentes formatos, Especializações Técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo.

Os candidatos aos cursos técnicos de Canto, Dança e Teatro, bem como à Especialização Técnica em Danças a Dois, farão provas de aptidão nos dias 7 e 8 de janeiro de 2025. A lista de classificação e convocação para esta fase será divulgada no dia 6 de janeiro, a partir das 15 horas, na página do processo seletivo.

A divulgação da classificação geral do Vestibulinho das Etecs, incluindo o resultado das provas de aptidão, será feita no dia 13 de janeiro de 2025, também pela internet.