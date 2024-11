Gabaritos e cadernos de questões do Enem estão disponíveis no portal do Inep

Os gabaritos e cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a partir desta quinta-feira, 14 de novembro. A publicação, que estava prevista para o próximo dia 20, foi antecipada.

O material está separado de acordo com as cores dos cadernos e os dias de aplicação. Também estão disponíveis os cadernos das provas adaptadas para o leitor de tela livre. Por meio do software NonVisual Desktop Access (NVDA), que captura toda e qualquer informação de texto, o conteúdo do material é transformado em fala, o que permite a acessibilidade para deficientes visuais. Os gabaritos e os cadernos de questões também podem ser baixados e lidos com o suporte do Dosvox, um programa que se comunica com o usuário por meio de síntese de voz.

QUESTÃO ANULADA

Uma questão foi anulada na prova de ciências da natureza. Com isso, ela não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes. O número dessa questão em cada um dos cadernos é: verde (questão 124), cinza (questão 100), azul (questão 129) e amarelo (questão 102).

REAPLICAÇÃO

O prazo para solicitar a reaplicação do Enem 2024, por meio da Página do Participante, termina nesta sexta-feira, 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro. Ao todo, mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2024. Os resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025.

ENEM

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Exame Nacional do Ensino Médio se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.