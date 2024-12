Gabarito preliminar do concurso dos Correios é divulgado

O gabarito preliminar do concurso nacional promovido pelos Correios já está acessível para consulta pública. As provas foram realizadas no último domingo (15) em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. O período para a interposição de recursos teve início às 10h desta segunda-feira (16) e se estenderá até as 17h da terça-feira (17), podendo ser realizado através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame.

Com editais publicados em outubro, os Correios disponibilizaram um total de 3.511 vagas, das quais 3.099 são destinadas a candidatos com nível médio para o cargo de carteiro, enquanto 412 vagas estão disponíveis para candidatos de nível superior. Destaca-se que há uma reserva de 30% das oportunidades para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, superando o percentual mínimo exigido pela legislação que é de 20%. Além disso, 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

As funções disponíveis para candidatos de nível superior incluem advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. O salário inicial estabelecido para essas posições é de R$ 6.872,48. Entretanto, para os profissionais da engenharia e arquitetura, os salários serão ajustados conforme o piso legal das respectivas categorias, atualmente fixado em R$ 10.302.

No que diz respeito aos cargos de carteiro, o salário inicial será de R$ 2.429,26.

As avaliações tanto para os cargos de nível médio quanto para os de nível superior consistiram em 50 questões objetivas abrangendo conteúdos de língua portuguesa, matemática, noções de informática, código de conduta ética e integridade, além de conhecimentos específicos. Para os candidatos a analista, foi aplicada também uma prova de redação.

A correção das provas discursivas será realizada apenas para aqueles candidatos que obtiverem aprovação na prova objetiva e estiverem classificados dentro do limite correspondente a até três vezes o número total de vagas disponíveis. Este cálculo considera a ampla concorrência e as reservas destinadas a candidatos negros/indígenas e pessoas com deficiência por cargo/especialidade/localidade.