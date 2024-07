Gabarito do Vestibular das Fatecs estará disponível na tarde desta segunda-feira (1º)

A partir das 15 horas desta segunda-feira (1º), o gabarito oficial do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo ficará disponível para consulta nos sites vestibularfatec.com.br e cps.sp.gov.br. A lista de classificação geral do processo seletivo para o segundo semestre de 2024 e a primeira convocação para matrículas serão divulgadas no dia 15, a partir das 15 horas.

Caso o candidato tenha algum questionamento a respeito do exame, poderá encaminhar a pergunta ao Fale Conosco do site do Vestibular das Fatecs, com a devida justificativa e proposta de resolução, até as 15 horas desta terça-feira (2).

O cronograma completo do Vestibular das Fatecs para o segundo semestre pode ser consultado aqui.

Classificação geral

Para a classificação, serão consideradas as notas finais em ordem decrescente, de acordo com a opção de curso, período e unidade. Na lista constarão os nomes de todos os candidatos inscritos no processo seletivo. A chamada para matrículas é feita com base na classificação, até o limite de vagas oferecidas.