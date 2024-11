G20 Social revela mais detalhes da programação

Está a cada dia mais perto o grande encontro de vozes do mundo no G20 Social. Pela primeira vez na história da Cúpula de Líderes do G20 haverá uma Cúpula Social, destinada a ouvir as vozes, colher as sugestões dos cidadãos e cidadãs das 19 economias mais potentes mais a União Europeia e a União Africana. Esse evento pioneiro foi idealizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e proposto quando o Brasil assumiu a presidência do Grupo. A partir de então, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, foi escolhido pelo presidente para coordenar o G20 Social.

Já foram feitas centenas de reuniões dos grupos de engajamento e de entidades da sociedade civil organizada, no Brasil e nos países que integram o G20. Todas as sugestões produzidas nestes encontros foram sistematizadas e integram um texto submetido à consulta pública por meio da plataforma Brasil Participativo em que cidadãos brasileiros e estrangeiros puderam apresentar contribuições individualmente. O ápice do processo participativo será a Cúpula do G20 Social que acontece no Rio de Janeiro nos dias 14, 15 e 16 de Novembro, na região central da cidade, entre a Praça Mauá e o Boulevard Olímpico.

Durante os três dias haverá atividades autogestionadas, ou seja, organizadas pelas entidades da sociedade civil, debates sobre os três eixos temáticos escolhidos pela presidência brasileira: combate à fome, à pobreza e às desigualdades, combate às mudanças climáticas e transição energética justa e nova governança global e uma grande plenária para a aclamação do texto final. Cerca de 180 bancas integrarão uma feira durante todo o evento com alimentos, publicações e serviços e artesanatos. Além disso, o Festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza apresentará shows de grandes artistas brasileiros nas três noites do G20 Social. Confira os horários previstos para cada atividade da programação:

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de novembro de 2024

9h às 18h – ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS

Local: Território do G20 Social

14h – Abertura do Evento

Dia 15 de novembro de 2024

9h às 12h – PLENÁRIAS TEMÁTICAS

Local: Espaço Kobra, ocorrerão simultaneamente três plenárias temáticas sobre as prioridades do G20 Social: · Combate à Fome e às Desigualdades · Mudanças Climáticas e Transição Justa · Reforma da Governança Global

14h às 18h – ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS

Local: Território do G20 Social

Dia 16 de novembro de 2024

9h às 11h – Grande Plenária Final / Aprovação do Documento Síntese

Local: Espaço Kobra

11h – Ato de Encerramento da Cúpula Social do G20 e entrega do Documento Final para autoridades

Local: Espaço Kobra,

14h – Atividades Culturais e Rodas de Conversa no Território do G20 Social