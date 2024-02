G20: mais de 300 policiais estão empenhados em segurança do evento

Mais de 300 policiais militares e civis estão empenhados na segurança do G20, evento que ocorre entre esta quarta-feira (28) e quinta-feira (29) e que reúne ministros da economia e presidentes de bancos centrais de pelo menos 19 países. É a primeira vez que o encontro acontece na cidade de São Paulo, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera.

Para garantir a segurança das autoridades, os locais relacionados ao evento tiveram o policiamento intensificado, com o apoio do Comando de Policiamento de Trânsito e Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Inspeções são realizadas nas áreas de permanência das autoridades. Tropas especializadas em controle de multidões também permanecem nos arredores.

Há, também, o apoio aéreo do Comando de Aviação, com os helicópteros Águia, além do centro de comando e controle instalado na área territorial do evento. Fora do Ibirapuera, a polícia também está presente para os participantes do evento.

Segundo a delegada Fernanda Herbellla, da Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista, responsável pela operação de segurança do G20, os agentes também realizam rondas nos hotéis oficiais do evento.

O que é o G20?

O Grupo dos 20, mais conhecido como G20, foi criado em 1999 para dar respostas às crises financeiras que ocorreram na época em boa parte do mundo. Com o objetivo de fortalecer relações internacionais, o G20 é formado pelas 19 maiores economias do mundo, representados por ministros, presidentes de bancos centrais.

Todo ano o fórum é realizado em um país diferente. Esse ano, o tema é “desigualdade de renda e suas implicações macroeconômicas”, assunto escolhido pelo Brasil.