G2 Atacado de Bebidas recebe Caminhão da Saúde para atender população andreense

Na próxima terça-feira, 19 de março, a população andreense mais uma vez terá a oportunidade de cuidar da saúde e se atentar a prevenção de doenças crônicas. A prestação de serviço será realizada pelo caminhão do programa “Saúde em Movimento”, que é uma iniciativa da Secretária de Saúde de Santo André (SP). Trata-se de um veículo equipado com consultórios e que conta com a atuação de uma equipe de profissionais, preparados para atender e avaliar a população, dando os devidos direcionamentos de acordo com cada necessidade.

O Caminhão estreou agora em janeiro de 2024, com o intuito de atender todo o território de Santo André (SP) de forma itinerante. O local da vez para a realização da ação, é o G2 Atacado de Bebidas, localizado no Parque João Ramalho. O comércio foi procurado pela unidade de saúde do bairro, devido já ter um relacionamento próximo e o histórico de contribuir e promover outras ações tanto na área da saúde, quanto de outros tipos de trabalhos sociais.

“O G2 realiza trabalhos sociais há mais de 30 anos. Temos inclusive uma ação fixa, que é a distribuições de cestas básicas mensais, em todas as nossas 6 unidades. A cada ano fazemos grandes parcerias com diversas entidades, para a realização de iniciativas como essa da Saúde em Movimento. Nosso intuito é sempre somar esforços e estamos muito empolgados em poder contribuir com uma ação que tem como foco a qualidade de vida da população de Santo André”, comenta o Gerente do G2 Atacado de Bebidas, da unidade de Santo André, Daniel Levi.

Entre os serviços oferecidos pelo caminhão estão: avaliação de pressão arterial, testes para DST’s, orientação e pedidos de mamografia para a população de risco para diagnósticos de câncer de mama, além de apoio nutricional e orientações sobre o preparo físico. A ideia é dar suporte principalmente para a população entorno das unidades de saúde de João Ramalho e Sorocaba. Todos os pacientes atendidos, de acordo com avaliação, são direcionados e recebem guias de encaminhamento para as unidades de referência para dar andamento, seja com a realização de um exame, ou um tratamento mais específico.

No caso de pessoas que não sejam da região, que esteja passando pelo local, ou é um cliente que foi fazer uma compra no comércio de bebidas e acabou sendo contemplado com um atendimento, a avaliação é feita da mesma forma. E caso seja necessário, esse paciente também receberá o encaminhamento, mas para a unidade mais próxima da sua residência. O objetivo é que todos saiam do caminhão com algum direcionamento, seja o início de um tratamento, se houver necessidade, ou mais controle para ficar tranquilo em relação a sua saúde.

Saúde em Movimento – Caminhão da Saúde

Data: 19 de março (terça-feira) a partir das 10h

Local: G2 Atacado de Bebidas – Unidade Santo André

Endereço: Avenida André Ramalho, 94 Santo André (SP)