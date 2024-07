Fuzis, munições e drogas de facção são encontrados em ‘casa bomba’ na Baixada Santista

A Polícia Civil encontrou dois fuzis e quase 30 quilos de maconha, crack e cocaína em um barraco usado como “casa bomba” supostamente pertencente a uma facção criminosa, na segunda-feira (15). O barraco, localizado em Santos, no litoral de São Paulo, era usado como ponto de tráfico e também como sede para embalar, guardar entorpecentes e armas.

O caso foi registrado como posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas no 5º Distrito Policial de Santos, que prossegue com as investigações.

Os policiais identificaram o endereço logo após denúncias sobre a casa, que estaria sendo usada como ponto de encontro para integrantes de uma facção criminosa. Os agentes foram ao local e encontraram o imóvel, supostamente abandonado.

Momentos depois, os policiais iniciaram a vistoria. Foram apreendidos dois fuzis e munições escondidos no local. Além disso, mais de 6 mil porções de maconha foram encontradas. Segundo a polícia, a droga estava dividida em variações conhecidas como haxixe, skunk e ice.

Ainda pelo imóvel, nove frascos de lança-perfume, dois comprimidos de ecstasy, 15 cadernos com anotações da venda dos entorpecentes, mochilas e uma balança de precisão foram apreendidos.