Fuvest: veja datas de provas do vestibular e análises dos livros de leitura obrigatória

Quem pretende concorrer a uma vaga nos cursos de graduação da USP em 2025 já pode se programar com as datas do vestibular organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). A primeira fase será no dia 17 de novembro e a segunda fase, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2024. O calendário completo ainda será divulgado pela instituição.

A Fuvest oferece mais de 8 mil vagas nos cursos da USP. Dessas, quase 5 mil vagas são reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência; 2 mil vagas para candidatos egressos da escola pública (EP); e pouco mais de mil vagas para estudantes de escola pública autodeclarados pretos, pardos e indígenas (EP/PPI).

Outras 3 mil vagas serão distribuídas em outras duas formas de ingresso: o Enem USP e o Provão Paulista.

Livros de leitura obrigatória

O vestibular da Fuvest exige ao todo nove livros de leitura obrigatória que são representativos dos diferentes períodos das literaturas brasileira e portuguesa e integram o conteúdo da prova de Português.

Para ajudar no entendimento dessas obras, matérias especiais do Jornal da USP e eventos realizados pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM) da USP, numa iniciativa que integra o projeto BBM no Vestibular, apresentam análises de especialistas em literatura. Confira abaixo:

Campo Geral, de Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles

Angústia, de Graciliano Ramos

Quincas Borba, de Machado de Assis

Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga

Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade

Mensagem, Fernando Pessoa

Dois Irmãos, de Milton Hatoum

Nós Matamos o Cão Tinhoso!, de Luís Bernardo Honwana

