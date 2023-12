Fuvest: o que esperar da 2ª etapa da prova?

Estudantes de todo o país estão prestes a encarar a segunda fase da Fuvest 2024, o vestibular que dá acesso à renomada Universidade de São Paulo (USP). As provas acontecerão nos dias 17 e 18 de dezembro de 2023, com um desafio de quatro horas em cada dia, das 13h às 17h (horário de Brasília). A ansiedade paira, mas é hora de concentrar esforços e entender o que esperar nos exames.

A segunda fase da Fuvest compreende 22 questões dissertativas e uma redação, distribuídas ao longo dos dois dias de avaliação. No primeiro dia, os candidatos enfrentarão 10 questões de português (interpretação de textos, gramática e literatura), além da temida redação. Já no segundo dia, serão 12 questões específicas, variando conforme o curso escolhido, sendo exemplificado com 3 questões para Medicina (Ribeirão Preto) em Biologia, Física, Geografia e Química, e 6 questões para Jornalismo, abrangendo História e Geografia.

Confira a análise do Aprova Total, plataforma de preparo online para o Enem e vestibulares de todo o Brasil, fundada pelo professor e biólogo Paulo Jubilut:

Biologia:

A disciplina de Biologia exige interpretação e conhecimento aprofundado. A ecologia se destaca, podendo compor até 50% da prova, abordando temas como impactos ambientais, dinâmica populacional e sucessão ecológica. Fisiologia humana, botânica, fisiologia animal comparada e genética também são tópicos recorrentes.

Física:

As questões de Física não apenas exigem conhecimento teórico, mas também a capacidade de interpretação e interdisciplinaridade. Leis de Newton, termodinâmica, eletrodinâmica, eletrostática, magnetismo, óptica, ondulatória, estática, lançamentos, queda livre e gravitação universal são pontos que merecem atenção especial.

Geografia:

Com uma abordagem contextualizada, a prova de Geografia da Fuvest utiliza recursos visuais em cerca de 90% das questões. A prova é conteudista, exigindo do estudante a explicação e relação de diferentes conceitos geográficos, com ênfase em geologia, clima, fontes de energia e geopolítica.

História:

As questões de História têm estrutura convencional, com três comandos que demandam domínio completo do assunto e capacidade analítica. A Fuvest prioriza a História do Brasil, com destaque para ciclos econômicos, política interna e externa nos períodos Monárquico, República Oligárquica e Era Vargas. Em História Geral, América Colonial, Iluminismo, Guerra Fria e Descolonização da África são temas frequentes.

Linguagens e Códigos:

A segunda fase apresenta 10 questões de Língua Portuguesa, incluindo interpretação de textos verbais e visuais. Além do conhecimento das obras obrigatórias, habilidades como figuras de linguagem, transposição do discurso, variação linguística, sintaxe, coesão e coerência são fundamentais. A redação, de caráter argumentativo, exige clareza, coerência e originalidade.

Matemática:

A Fuvest prioriza funções, geometria plana e espacial, probabilidade e geometria analítica. Nos últimos anos, houve ênfase em funções definidas por várias sentenças, análise combinatória, probabilidade e sólidos em geometria espacial. Revisar porcentagem, razão e proporção, trigonometria e progressões aritméticas é crucial.

Química:

Questões contextualizadas e conteudistas marcam a prova de Química. Cálculo estequiométrico, termoquímica, orgânica, e propriedades das moléculas são temas recorrentes. Interpretação de tabelas, imagens e diagramas é essencial.

Sociologia e Filosofia:

Apesar de não mencionadas diretamente no edital, Sociologia e Filosofia podem ser cobradas de forma interdisciplinar, enriquecendo a prova de Ciências Humanas.