FUVEST: Locais de provas do Vestibular 2025 podem ser acessados a partir de hoje (1º)

Todos os candidatos inscritos no Vestibular 2025 da FUVEST poderão conferir a partir de hoje, às 12h, seus locais de prova designados ao acessar a Área do Candidato com seus dados de inscrição.

A prova será realizada no dia 17 de novembro em 32 cidades da região metropolitana da capital, do interior e do litoral paulista.

A FUVEST recomenda que os candidatos conheçam com antecedência o trajeto até o local em que está designado para realizar a prova, para evitar atrasos no dia da prova.

Calendário vestibular Fuvest 2025