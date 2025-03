Fuvest divulga terceira chamada da lista de espera do Enem-USP

Os estudantes convocados para a próxima etapa de admissão na Universidade de São Paulo (USP) devem estar atentos às datas importantes. A pré-matrícula ocorrerá entre as 8h do dia 19 de março e se encerrará ao meio-dia do dia 20 de março, exclusivamente através do site oficial da instituição. É crucial que os alunos realizem esse procedimento dentro do prazo, pois a não efetivação resultará na perda da vaga.

Nesta modalidade de ingresso, os candidatos têm a oportunidade de utilizar suas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pleitear uma das 1.500 vagas oferecidas pela USP na última edição do exame. Essa iniciativa visa facilitar o acesso à educação superior, garantindo que mais alunos tenham a chance de ingressar em cursos de excelência.

Para aqueles que não encontrarem seus nomes na terceira lista de convocação, a recomendação é que permaneçam atentos, pois uma quarta lista será divulgada no dia 24 de março, oferecendo uma nova oportunidade para o ingresso na universidade.