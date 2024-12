Fuvest divulga lista de respostas da 2ª fase nesta semana

Os exames da segunda fase do vestibular Fuvest, voltado para a seleção de candidatos à Universidade de São Paulo (USP), foram realizados nos dias 15 e 16 de outubro. Esta etapa é destinada aos estudantes que se destacaram na primeira fase e consiste em provas discursivas de português e uma redação, aplicadas no primeiro dia, seguidas por questões específicas relacionadas às disciplinas escolhidas no segundo dia.

Gustavo Mônaco, diretor executivo da Fuvest e professor na Faculdade de Direito da USP, anunciou que nesta semana será divulgada uma lista com as respostas esperadas para as questões dissertativas da segunda fase. A liberação dessa lista será complementada por respostas adicionais, elaboradas pelos avaliadores da Fundação Universitária para o Vestibular.

Diferentemente do ano anterior, quando as respostas foram divulgadas apenas em janeiro, Mônaco esclarece que este ano a divulgação ocorrerá mais cedo. “No ano passado, era nosso primeiro esforço nesse sentido e queríamos garantir a precisão das informações. A banca de correção fez ajustes no gabarito, mas o foco não muda; ele se expande para abranger diferentes abordagens que podem levar à resposta correta”, explica o professor.

A edição deste ano teve resultados conforme o previsto. Apesar de um aumento nas taxas de abstenção na segunda fase, que subiram para 7,12% — totalizando 2.163 candidatos ausentes — essa situação era esperada. Mônaco observa que muitos candidatos optam por não comparecer ao segundo dia de prova caso sintam que não tiveram um bom desempenho na primeira fase.

Mudanças Previstas para 2025

O diretor também mencionou alterações no formato das provas para o próximo ano. Segundo ele, essas mudanças não afetarão a estrutura geral do vestibular, como a quantidade de questões ou fases, mas trarão ajustes técnicos significativos.

As principais alterações envolverão a reestruturação dos componentes curriculares com base nas quatro grandes áreas estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Embora não haja modificações drásticas nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza, haverá uma reorganização dos temas com base nas competências esperadas dos candidatos.

Uma das novidades mais relevantes será a inclusão de conteúdos adicionais na prova de Linguagens e suas Tecnologias. “Serão incorporados temas relacionados às artes e à educação física dentro das Ciências Humanas e Sociais, assim como Sociologia e Filosofia passarão a fazer parte do conteúdo cobrado na primeira fase do vestibular”, destacou Mônaco.

Por fim, ele ressalta que a inclusão desses novos tópicos na primeira fase não significa que eles serão excluídos da segunda fase, mantendo assim um rigor acadêmico nas avaliações.