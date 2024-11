FUVEST 2025 – Primeira fase do vestibular acontece neste domingo

No próximo domingo, dia 17, acontece a prova da primeira fase do vestibular FUVEST 2025. Os candidatos inscritos podem verificar seus locais designados com seus dados de inscrição. Os locais das provas nas 32 cidades da região metropolitana da capital, do interior e do litoral paulista já foram divulgados e podem ser conhecidos no site da FUVEST, na Área do Candidato. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h. “A nossa recomendação é a de que ele conheça com antecedência o trajeto até o local em que está designado para realizar a prova, a fim de evitar atrasos no dia”, enfatiza o diretor executivo da fundação, Gustavo Monaco.

Uma preocupação da FUVEST, segundo Monaco, é fornecer as mesmas condições para todos os candidatos. Para isso, eles buscam escolas de fácil acesso, que tenham o mesmo nível de acomodação, avaliando aspectos como estrutura dos prédios, condições das cadeiras e de iluminação e ventilação das salas. Além disso, a FUVEST disponibiliza recursos específicos para aqueles com necessidades especiais, como amamentação durante a prova, intérprete de libras, transcritor e ledor, assento ortopédico próprio, entre outros.

Monaco também recomenda que os candidatos cuidem bem de sua saúde, inclusive mental, no período anterior à realização da prova. “O ideal é descansar uns dias antes, fazer atividades relaxantes com os familiares e amigos, dormir e comer bem, procurar ajuda se a ansiedade estiver alta.”

Itens obrigatórios e itens proibidos

Para a realização da prova, é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto e a utilização de caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. Itens como lápis, lapiseira, borracha, apontador, régua transparente, garrafa de água e alimentos leves também são permitidos.

Os candidatos estão proibidos de entrar no local de prova portando relógios, equipamentos eletrônicos (celular, tablet, smartwatch etc.), material impresso ou para anotação, protetor auricular, fones de ouvido, óculos de sol, gorros, bonés, chapéus, corretivo, marca-texto e canetas que não sejam esferográficas ou das cores permitidas.

É proibido sair da sala de aplicação da prova levando o caderno de questões. Ao longo do dia, a FUVEST disponibilizará os cadernos de provas em seu site. O gabarito oficial está previsto para as 19h.

Calendário vestibular Fuvest 2025

1ª Fase Fuvest 2025: 17/11/2024

2ª Fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024

Provas de competências específicas: entre 09/12/2024 e 09/01/2025, a depender da carreira