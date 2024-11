Fuvest 2025: Curso Anglo promove live preparatória para o vestibular

As mais de 8 mil vagas disponíveis em cursos de graduação na Universidade de São Paulo (USP) destinadas ao ingresso por meio do vestibular da Fuvest poderão ser disputadas pelos candidatos em 17 de novembro, na 1ª Fase, e em 15 de 16 de dezembro, na 2ª Fase. Neste ano, o concurso da Fuvest, um dos mais concorridos do país, registrou 110.399 inscritos.

Entre os cursos mais concorridos estão Medicina em São Paulo (177 candidatos por vaga), Medicina em Ribeirão (86 c/v), Psicologia (62 c/v) e Relações Internacionais (51 c/v). Pensando nisso, o Curso Anglo irá realizar uma live preparatória para o vestibular da Fuvest para ajudar você, vestibulando, a ingressar no seu curso dos sonhos em uma das melhores faculdades do país!

A live contará com a participação do professor e doutor Thiago Regis Longo César da Paixão, vice-diretor da Fuvest, fundação que administra e organiza os processos seletivos da USP. Durante o papo, o convidado irá abordar alguns dos principais pontos da universidade hoje, bem como seus principais cursos, oportunidades e diferenciais, rankings nacionais e internacionais; além de compartilhar informações importantes sobre as diversas formas de ingresso na USP; ENEM-USP, Provão Paulista e o formato do vestibular deste ano.

“Essas iniciativas são bastante úteis para os estudantes, pois fornecem orientação especializada e podem ajudar a reduzir a ansiedade e aumentar a confiança para o dia da prova. Lives preparatórias ajudam os candidatos a se familiarizarem com o formato e a universidade em questão”, afirma Madson Molina, coordenador do Curso Anglo, que fará a apresentação da live.

O evento é gratuito e de livre acesso! Para realizar a sua inscrição e saber mais sobre esse concorrido vestibular, acesse o site oficial da live.

Serviço – Live do Curso Anglo – Como ingressar na Fuvest? Panoramas e Perspectivas – 2025

Data: 15 de agosto, às 17h00;

Formato: Online

Classificação: Livre

Participação de: Madson Molina, do Anglo, e Thiago Regis Longo César da Paixão, da Fuvest

Inscrições: https://materiais.cursoanglo.com.br/live-usp-fuvest-2025