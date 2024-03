Futsal PcD São Paulo chama atenção para o Dia Internacional da Síndrome de Down

Com a aproximação do Dia Internacional da Síndrome de Down, em 21 de março, o Futsal PcD São Paulo aproveita a oportunidade para reforçar a importância da diversidade para um meio esportivo mais consciente e inclusivo. Dedicado exclusivamente a jovens atletas com Trissomia 21 e com espectro autista, o projeto, idealizado pelo executivo Fábio Zamborlini, tem como principal objetivo a criação de oportunidades de crescimento e desenvolvimento da autossuficiência entre os participantes܂nA iniciativa, que tem o apoio do São Paulo Futebol Clube, conta ainda com o técnico bicampeão brasileiro de Futsal Down, Carlos Alberto dos Santos, popularmente conhecido como Neco.

Pautado pelos valores fundamentais da ética, transparência e responsabilidade social, o projeto tem como prioridade o cuidado e o bem-estar das pessoas envolvidas, promovendo um ambiente inclusivo e acolhedor, no qual todos possam se sentir valorizados e respeitados.

Zamborlini é pai do Lucca. E foi a experiência pessoal com o filho – que se encaixa no espectro autista -, que despertou o interesse em começar o projeto. “Sempre fui apaixonado por futebol e o Lucca cultivou essa paixão desde o berço. Aos cinco anos, comecei a levá-lo para o estádio do Morumbi, onde ele encontrou o ambiente dos sonhos dele. Lá, ele conseguia se relacionar com todos os torcedores e se sentia igual em meio à multidão”, comenta Fábio.

Apesar de uma das características do espectro autista ser a sensibilidade auditiva, Lucca desde cedo frequentou espaços com alta sonoridade e se sente bem estando nos jogos do seu time do coração. “O Lucca é a prova de que, se você sai de casa com o seu filho, se você o expõe às regras da sociedade e convive em harmonia, ele só tende a evoluir. É ele quem vai ditar o futuro dele”, completa o pai, que também trabalha no mercado financeiro.

No começo, o time contava com apenas cinco atletas. Sem patrocinadores na época, o profissional recorreu a amigos e familiares para conseguir organizar e comprar os uniformes dos jogadores.

Atualmente, a equipe conta com 15 atletas portadores de necessidades especiais dos mais diversos espectros, e espera aumentar o número nos próximos anos, tornando o time ainda mais competitivo. O projeto conta com o apoio do Diretor do Esporte Amador (DEA) do São Paulo, Adalberto Nazareth – que também fez parte da criação do Espaço Sensorial no Morumbi, destinado aos autistas-, e do Diretor Geral Social do São Paulo, Antônio Donizete Gonçalves, o Dedé.

Para os atletas se espelharem, a Seleção Brasileira de Futsal PcD alcançou a glória máxima ao conquistar o título de campeã mundial da categoria em 2019 e 2022. Esta vitória destaca o poder transformador do esporte na promoção da inclusão social e da igualdade de oportunidades, sempre valorizando o potencial de todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou limitações.

“Dentre os grandes, és o primeiro”

No cenário esportivo nacional, o São Paulo Futebol Clube se destaca como pioneiro neste projeto de Futsal PCD entre os gigantes paulistas. Ao assumir a liderança nesta iniciativa, o clube reafirma seu compromisso com a inclusão social e o respeito à diversidade, inspirando outros clubes a seguirem o exemplo e contribuírem para a quebra de estigmas relacionados à deficiência.

O projeto tem como meta ambiciosa, mas alcançável, o desenvolvimento de uma equipe de Futsal PCD competitiva em um prazo de três anos, visando posteriormente a tornar-se a melhor do Brasil em sua categoria.

“Sabemos que o caminho não será fácil, mas estamos comprometidos em oferecer todo o apoio e suporte necessários para alcançar esse objetivo, contando com a colaboração e o engajamento de todos os envolvidos no projeto”, afirma Fábio.

Os treinos do time de Futsal PcD São Paulo acontecem regularmente às terças-feiras, às 21h, e às quintas-feiras, às 20h, no Ginásio 1 (G1) do São Paulo Futebol Clube, oferecendo um ambiente seguro e adequado para a prática esportiva e a integração social dos atletas