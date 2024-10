Futsal e futebol de areia nas Olimpíadas?

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) vai solicitar ao COI (Comitê Olímpico Internacional) a inclusão do futsal e do futebol de areia no programa esportivo das Olimpíadas.

A entidade máxima do futebol tomou essa decisão durante reunião de seu conselho geral, em Zurique, na Suíça.

Essa será a primeira vez que a entidade fará uma representação oficial pela inclusão do futsal junto ao COI. No passado, a Fifusa (Federação Internacional de Futsal), primeira entidade a gerenciar a modalidade, chegou a fazer campanhas pela inclusão do esporte no programa olímpico, mas as pretensões nunca foram formalizadas junto ao comitê.

Nesta quinta-feira (3), depois do encerramento de seu conselho, a Fifa divulgou um documento com uma série de metas para o ciclo que termina em 2027 e, entre elas, destacou suas intenções para o futsal e para o futebol de areia.

“Considerando os níveis de participação em todo o mundo, a Fifa vai propor que tanto o futsal quanto o futebol de praia sejam considerados como disciplinas distintas de futebol nos Jogos Olímpicos daqui para frente”, diz o texto.

O documento também destaca a intenção da entidade máxima do futebol de solicitar uma ampliação no número de participantes no torneio olímpico de futebol feminino, de 12 para 16 seleções.

Atualmente, além do feminino, em que não há limite de idade, o programa olímpico também tem um torneio de futebol masculino, com jogadores de até 23 anos, além de três atletas em cada elenco que podem estar fora dessa faixa etária.