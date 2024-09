Futebol brasileiro rompe fronteiras e vê ‘invasão’ estrangeira na janela

O São Paulo apresentou, na segunda-feira (16), Jamal Lewis. O lateral-esquerdo, natural da Irlanda do Norte, integra uma lista que aponta que os clubes brasileiros romperam ainda mais fronteiras na busca por reforços na janela de transferência.

“O Brasil é muito conhecido pela cultura, pelas pessoas, amor pelo futebol desde pequenos. Até para mim, na Inglaterra, adoro o futebol brasileiro, as praias, estilo Ronaldinho, jogadores brasileiros nas Copas do Mundo… Tenho muito orgulho de vir ao Brasil, quero mergulhar na cultura daqui de São Paulo. Muitos atletas vindo para o Brasil e isso demonstra a qualidade da liga, do Brasileirão, das pessoas. Quero aproveitar e aproveitar o jogo”, disse Lewis.

Ao todo, foram 29 jogadores estrangeiros vindo de clubes do exterior nesta janela. Corinthians e Grêmio lideram a lista, com quatro jogadores de fora do país neste período.

O Timão acertou com o holandês Memphis Depay. O jogador, que tem no currículo clubes como Manchester United, Lyon e Barcelona, assinou por dois anos, e o acordo gira em gira em torno de R$ 70 milhões.

O Botafogo contratou um campeão do mundo. O Alvinegro acertou com o argentino Thiago Almada, que esteve no elenco que conquistou a Copa de 2022. O Glorioso também anunciou o francês El Arouch.

O Grêmio acertou com o dinamarquês Braithwaite. O atleta, que já defendeu o Barcelona e disputou a última temporada pelo Espanyol, fechou até junho de 2026.

O Vasco apresentou o suiço Maxime Dominguez. Ele estava no Gil Vicente, de Portugal, e assinou contrato até setembro de 2026.

O olhar para o futebol no exterior também aconteceu no começo da temporada. À época, foram 40 jogadores nestes moldes. Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo e Cruzeiro, com quatro contratações cada, puxaram a fila.

O Internacional contratou o colombiano Rafael Borré. O jogador estava no Werder Bremen, da Alemanha, e citou o desejo de permancer na Europa, mas se mostrou seduzido pelo projeto do clube gaúcho.

“O futebol nesta terça-feira (17) evoluiu, e não são apenas as cifras financeiras que fazem um jogador trocar a Europa por outro continente. Estamos falando de estrutura, projeto e de toda a ambientação e bem-estar que esse atleta vai encontrar em seu novo clube, inclusive para a família. O Brasil sempre foi uma referência para esses jogadores de fora, e isso se intensificou nos últimos em razão do crescimento atingido pelos clubes, dentro e fora de campo”, pontua Alessandro Barcellos, presidente do Internacional.

No caso do mercado sul-americano, os movimentos dos clubes não chegam a ser novidade. O país tem se tornado um “bicho-papão” nesta prateleira.

Clubes sem grande poder de investimento tiraram destaques de times de países vizinhos recentemente. Em dezembro, a Portuguesa, então sem calendário no Brasileiro para 2024, anunciou o zagueiro Yeferson Quintana, do Defensor, do Uruguai. Outro caso foi do meia venezuelano Esli Garcia, de 23 anos, que à época acertou com o Paysandu, que joga a Série B do Brasileiro, e deixou para trás o Deportivo Táchira, campeão venezuelano e que tem vaga na fase de grupos da Libertadores.

ESTRANGEIROS QUE CHEGARAM NESTA JANELA:

Bahia

Luciano Rodríguez (Uruguai)

Botafogo

Thiago Almada (Argentina)

El Arouch (França)

Corinthians

Martínez Torres (Venezuela)

Héctor Hernández (Espanha)

André Carrillo (Peru)

Memphis Depay (Holanda)

Cruzeiro

Fabrizio Peralta (Paraguai)

Lautaro Díaz (Argentina)

Flamengo

Carlos Alcaraz (Argentina)

Gonzalo Plata (Equador)

Fluminense

Facundo Bernal (Uruguai)

Kevin Serna (Colômbia)

Gabriel Fuentes (Colômbia)

Fortaleza

Eros Mancuso (Argentina)

Grêmio

Alexander Aravena (Chile)

Matías Arezo (Uruguai)

Miguel Monsalve (Colômbia)

Martin Braithwaite (Dinamarca)

Internacional

Braian Aguirre (Argentina)

Agustín Rogel (Uruguai)

Juventude

Ronie Carrillo (Equador)

Palmeiras

Agustín Giay (Argentina)

Red Bull Bragantino

Sergio Palacios (Colômbia)

São Paulo

Santiago Longo (Argentino)

Jamal Lewis (Irlanda do Norte)

Vasco

Maxi Dominguez (Suíça)

Jean Meneses (Chile)

Emerson Rodríguez (Colômbia)