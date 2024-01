FUSSP dá início às primeiras turmas de 2024 e abre inscrições para novos cursos gratuitos

Na próxima semana, o Fundo Social de São Paulo dá início às primeiras turmas deste ano das Escolas de Qualificação Profissional. Os cursos são resultado de uma parceria firmada entre o Fussp e o Senac, em julho de 2023, e acontecem de 22 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024, nas Praças da Cidadania e nos Centros de Integração da Cidadania (CIC) da capital e Grande São Paulo.

Na Escola de Administração e Empreendedorismo serão ministrados os cursos de Buffet Infantil: da ideia à viabilidade (CIC Oeste); Técnicas Básicas de Serviços de Portaria (Praça da Cidadania de Paraisópolis); Introdução à Administração de Recursos Humanos (Praça da Cidadania de Guarulhos) e Condomínios: recepção e atendimento (CIC Oeste).

Na Escola de Gastronomia, os cursos são: Técnicas Básicas para Garçom (Praça da Cidadania de Paraisópolis); Brigadeiro Gourmet (Praça da Cidadania de Guarulhos); Cupcakes (Praça da Cidadania de Paraisópolis), Cozinha Italiana – Masssas e Molhos (Praça da Cidadania de Paraisópolis) e Tortas Salgadas e Quiches (Praça da Cidadania de Guarulhos).

Já na Escola de Beleza e Bem-estar, será ministrado o curso de Formação em Beleza: depilação facial e design de sobrancelhas (Praça da Cidadania de Guarulhos).

Próximas turmas

O Fundo Social de São Paulo está com inscrições abertas, até 9 de fevereiro, para as turmas dos cursos em parceria com o Centro Paula Souza, que acontecem entre 19 de fevereiro e 15 de março.

Na Escola de Administração e Empreendedorismo, estão disponíveis vagas para o curso de Auxiliar Administrativo (Praças da Cidadania de Paraisópolis, Guarulhos, Itapevi e Osasco).

Na Escola de Beleza e Bem-estar, os cursos são: Auxiliar de Cabeleireiro (CICs Guarulhos e Feitiço da Vila e Praças da Cidadania de Guarulhos, Itapevi e Osasco); Cuidador de Idosos (Praças de Paraisópolis, Guarulhos, Itapevi e Osasco); Manicure e Pedicure (CICs Grajaú, Feitiço da Vila, Leste e Sul e Praças de Paraisópolis, Guarulhos, Itapevi e Osasco); Maquiagem (CICs Guarulhos, Grajaú, Norte e Leste e Praças da Cidadania de Paraisópolis e Guarulhos); Técnicas de Depilação (CICs Grajaú e Feitiço da Vila e Praça de Osasco); e Tranças Afro e Turbantes (CIC Ferraz de Vasconcelos).

Na Escola de Construção Civil, há vagas para o curso de Pedreiro – Construtor de Alvenaria (CICs Guarulhos, Grajaú e Norte).

A Escola de Gastronomia oferece cursos de Auxiliar de Cozinha (Praças da Cidadania de Paraisópolis, Guarulhos, Osasco e Itapevi); Confeitaria Básica (Praças de Guarulhos, Itapevi e Osasco); e Panificação Básica (Praças de Guarulhos, Itapevi e Osasco).

A Escola de Informática tem vagas para o curso de Informática Básica – Pacote Office, nos CIC Grajaú, Leste e Sul e nas Praças da Cidadania de Paraisópolis,Guarulhos, Itapevi e Osasco.

Já a Escola de Moda e Artes oferece cinco cursos: Artesanato – Cartonagem (Praças de Guarulhos e Osasco); Artesanato – Crochê (Praça de Guarulhos); Assistente de modelagem industrial (CIC Feitiço da Vila e Praça da Cidadania de Paraisópolis); Costureiro Avançado – Experiência em Produção de Agasalhos (CICs Oeste, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Grajaú, Feitiço, Leste e Praça da Cidadania de Guarulhos); e Costureiro Básico Industrial (CICs Oeste, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Grajaú, Norte, Leste e Praças da Cidadania de Guarulhos, Itapevi e Osasco).

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site http://www.cursofussp.sp.gov.br/ e escolher o curso que deseja fazer. As unidades convocarão os alunos, por meio contato telefônico, para realização do curso.