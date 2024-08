FUSSP amplia acesso a cursos de qualificação profissional para jovens a partir de 16 anos

O Fundo Social de São Paulo vai ampliar a faixa etária da Escola de Qualificação Profissional, agora acessível a jovens a partir de 16 anos. Anteriormente restritos a maiores de 18 anos, os cursos com a faixa etária ampliada terão início nesta quarta-feira, dia 7/08, e serão realizados em parceria com o Centro Paula Souza, promovendo inclusão e oportunidades de desenvolvimento.

A grade disponível para jovens será em cursos de Informática e Administração e as aulas são gratuitas e vão até o dia 27/08, com uma duração total de 60 horas. Os cursos serão disponibilizados em diversas unidades, facilitando o acesso de alunos em várias regiões da Grande São Paulo e também na cidade de Hortolândia, região de Campinas. Para os que optarem pelas aulas no período da manhã o curso acontece das 8 às 12 horas, de segunda a sexta-feira. Já os que preferirem estudar à tarde terão aulas das 13 às 17 horas, também de segunda a sexta-feira.

Os cursos oferecidos na Escola de Administração e Empreendedorismo do FUSSP abordam competências referentes ao funcionamento de empresas, com objetivo de otimizar o tempo e melhorar resultados. São abordadas as diferentes rotinas do mundo empresarial e são analisados cada detalhe de um novo empreendimento.

Já o curso de Informática Básica é para aprendizado no Pacote Office e inclui conhecimentos em Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio e Word. Na Informática Avançada temos o Excel voltado para empresas e Empreendedorismo e o Informática Avançada Mídias Digitais, Redes Sociais voltado para negócios.

Os interessados em participar dos cursos do Fundo Social de São Paulo podem entrar em contato através do link www.cursofussp.sp.gov.br.

Escolas

As Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo têm como principal objetivo promover a autonomia e a geração de renda, oferecendo cursos gratuitos voltados especialmente para a população em situação de vulnerabilidade. Essas escolas capacitam os indivíduos para o mercado de trabalho e também incentivam o empreendedorismo. Por meio de uma variedade de programas e oficinas, os participantes podem adquirir novas habilidades e conhecimentos em áreas diversificadas, como gastronomia, beleza, moda, construção civil, entre outras. A ideia não só facilitar a inserção desses cidadãos no mercado de trabalho, mas também fortalecer a autoestima e a confiança dos alunos, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo com mais segurança e competência.

VEJA AQUI a grade completa dos cursos.