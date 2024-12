Furtos de cabos afetam sistema de trens do Rio de Janeiro

No início da manhã desta terça-feira (17), o sistema ferroviário do Rio de Janeiro enfrentou uma grave interrupção, resultando no fechamento de nove estações. A situação foi ocasionada pelo furto de cabos de energia, realizados por um grupo de homens armados. Embora reparos estejam em andamento, a concessionária Supervia ainda não conseguiu estimar quando as operações serão totalmente normalizadas.

Conforme informações fornecidas pela Supervia, a instabilidade no sistema foi detectada por volta de 00h30, entre as estações Triagem e Belford Roxo. Ao investigar o problema, funcionários se depararam com cerca de dez indivíduos armados que estavam retirando os cabos nas proximidades da estação Pavuna, localizada na zona norte do município. Estima-se que aproximadamente 600 metros de cabos foram levados durante a ação criminosa.

A Polícia Militar foi imediatamente acionada e informou que está intensificando a presença policial na região afetada. Os agentes estão colaborando com a delegacia local para identificar e prender os responsáveis pelo furto.

Os furtos de cabos têm se tornado uma preocupação recorrente para o sistema ferroviário fluminense, que abrange 12 municípios da Grande Rio e atende cerca de 300 mil passageiros diariamente. Um incidente similar ocorreu há menos de um mês em Barros Filho, um bairro próximo à Pavuna. Desde 2021, uma força-tarefa criada pelo governo estadual tem trabalhado para combater esse tipo de crime por meio do aumento do patrulhamento ao longo da malha ferroviária.

Em um contexto mais amplo, a Supervia passou por recuperação judicial em 2021, alegando prejuízos superiores a R$ 1 bilhão decorrentes da queda no número de passageiros durante a pandemia de COVID-19 e dos constantes gastos com a reposição dos cabos furtados. Embora tenha cogitado devolver a administração do sistema ao governo estadual, um acordo recente firmado entre as partes garantiu a manutenção da concessão até que uma nova empresa assuma o controle do serviço.