Furto de cabos afeta abastecimento em bairros de Franco da Rocha nesta segunda-feira (25/3)

A Sabesp está realizando, nesta segunda-feira (25), uma manutenção emergencial em equipamento do sistema de abastecimento do município de Franco da Rocha devido a furto de cabos. A ação pode causar reflexos no fornecimento de água dos bairros: Jardim Colinas, Aldeia Ivoturucáia, Chácaras do Rosário e Vila Santista.

A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer, gradativamente, no decorrer da noite de hoje (25). A Sabesp orienta à população a usar a água armazenada nos reservatórios residenciais de forma consciente, até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento.

A Companhia pede desculpas pelos transtornos e ressalta que o serviço é essencial para manter a regularidade dos serviços prestados. Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento.

As consultas e notificações devem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 (mensagem de texto) ou na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).