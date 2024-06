Furgão do CineSolarzinho estaciona em Ribeirão Pires com sessões de cinema, pipoca e atrações de graça

Cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família, tudo de graça, com sustentabilidade, ciências e tecnologia. O encanto do CineSolarzinho, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, poderá ser vivenciado em Ribeirão Pires (SP), na terça-feira (11/06), às 18h30, na Vila do Doce, com várias atividades e oficina de educação ambiental e linguagem audiovisual para crianças e jovens. Na telona serão exibidos curtas-metragens infantojuvenis e um curta produzido por alunos da cidade. A entrada é livre, não precisa de ingresso.

“Apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema. Além disso, ir ao cinema é um programa caro para as famílias que gastam com ingressos, transporte e pipoca. Neste contexto, o CineSolarzinho é uma alternativa de programação cultural gratuita e ao ar livre para todas as pessoas. Afinal, assistir a filmes com os amigos é muito mais legal! E, no primeiro cinema do Brasil que funciona com energia limpa e renovável, é melhor ainda”, diz Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.

O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolarzinho, que é a versão infantil do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela. Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

Além das sessões de cinema, o CineSolarzinho realiza a Oficinema Solar com crianças e jovens, que integra arte, tecnologia e sustentabilidade. O encontro on-line, com duração de três horas, tem como objetivo sensibilizar e possibilitar a expressão dos participantes através da linguagem audiovisual, com a utilização de elementos básicos como fotografia, enquadramento e roteiro.

Em Ribeirão Pires será realizada com os alunos da EM Engenheiro Carlos Rohm, na segunda-feira (03/06), das 8h às 11h, no Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli. Por meio da educação ambiental, os participantes são incentivados a levantar os problemas locais e conversar sobre ações sustentáveis, construindo coletivamente a história e a roteirização do filme. Todas as ações são gravadas, um curta é produzido, editado pela equipe do CineSolar e tem sua “estreia mundial” durante a sessão de cinema para a comunidade local, ficando disponível também no canal do Youtube (https://www.youtube.com/@CINESOLARBRASIL).

“As oficinas complementam as atividades do cinema ao ar livre. Nos encontros tratamos o tema da sustentabilidade e energias renováveis mais aprofundado, instigando as crianças e os jovens a fazerem uma reflexão sobre a sua comunidade, a partir das discussões locais e tendo como referência as grandes soluções globais. Além disso, incentivamos o empoderamento desses participantes, que ficam à frente da câmera, protagonizando o curta que será projetado na tela do CineSolar para todos”, diz Cynthia Alario.

Neste Circuito, a curadoria dos curtas-metragens que compõem a programação foi realizada por Luiza Lins, idealizadora e realizadora da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que em 2023 completou 22 anos. São quatro programas com temas que abordam os princípios do cooperativismo, solidariedade, união, coletividade, inclusão, diversidade e sustentabilidade, que vão garantir muita diversão e reflexão para as crianças e para toda a família!

A 4ª edição do CineSolarzinho é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e da Cultura, e é realizada pela Brazucah Produções, pelo Ministério da Cultura e Governo Federal.

SINOPSES DOS FILMES

Fazer juntos

‘O Mistério do Boi de Mamão’ – Direção: Luiza Lins – SC – Ficção/2006 – 14min6s

Inspirado no folclore do Boi de Mamão, uma brincadeira popular que acontece no litoral catarinense, o filme conta a história do menino Deni, torcedor do Avaí, que vive uma grande aventura ao tentar descobrir o sumiço do boneco do Boi de Mamão.

‘Faísca’ – Direção: Luca Tarti e Paulo Lima – SP – Animação/2021 – 5 min

Um pássaro de uma pintura em um museu ganha vida e parte para uma jornada voando através de outras obras, até encontrar uma árvore solitária e transformar a realidade dela.

‘Garotas espertas – Katherine’ – Direção: Ananda Guimarães – AM – Ficção/2021 – 5 min

Você é boa de Matemática? Saiba então que Katherine Johnson foi simplesmente a maior calculista da NASA durante o início da jornada espacial. Ela calculava as trajetórias de voo, à mão, para o programa espacial dos Estados Unidos e era nela que os primeiros pilotos astronautas confiavam.

‘Liga da Mata’ – Direção: Sergio Kalili – SP – Animação/2021 – 12 min

Passeando pela mata, Fulozinha percebe que o ambiente está esquisito. Com a ajuda do pajé, descobrem que o problema está na extinção das abelhas. Com a liga da mata, encontrarão uma saída para ajudar a humanidade e, de quebra, preservar o meio ambiente.

‘Mytikah: o livro dos heróis’ – Ep. 09 Clara Camarão – Direção: Hygor Amorim e Jonas Brandão – SP – Animação/2019 – 7 min

Manga está muito brava porque os meninos da escola não a deixam jogar bola. Mytikah aparece e leva os irmãos para conhecer a pequena índia Clara Camarão. Clara gosta de explorar a floresta e os defende dos perigos. Mais velha, Clara não se conforma em não poder lutar com os homens, e as crianças a ajudam a montar seu próprio exército de mulheres.

Asas da Imaginação

‘Geração Alpha’ – Direção: Débora Resendes e Iuri Moreno – GO – Animação/2023 – 11min20s

Rebeca, uma menina apaixonada por leitura, tenta convencer seu vizinho e melhor amigo, Marcelo, a ler um livro.

‘Os Pelúcias’ – Direção: Vivian Altman e Sergio Gambier – SP – Animação/Ficção 2020 – 4min59s

Animação pré-escolar, mostra dois personagens (Pelúcio e Pelúcia), bichos de pelúcia “vivos” que vivem em um mundo feito de pano. Seu jogo é se transformar em algo recheado como: animais, plantas, objetos e até mesmo conceitos abstratos como alegria, medo ou vontade. Nessas transformações, eles vivenciam características e problemas sendo cada uma dessas coisas. Os personagens abordam a noção de alteridade e trabalham temas relevantes para o público-alvo.

‘Era uma noite de São João’ – Direção: Bruna Velden – PB – Animação/2022 – 11min16s

Dona Dorinha, uma viúva idosa cumprindo quarentena no interior do Sertão, relembra da janela de seu sobradinho a sua história de vida através das festas juninas da cidade ao longo dos anos.

‘Saudades em cor’ – Direção: Arthur Felipe Fiel – ES – Animação/2023 – 9min36s

Após perder seu avô para um vírus desconhecido, um pequeno garotinho revisita suas vivências e experiências com seu já partido ente querido. Ao encontrar uma fotografia do seu avô consigo, o pequeno vai à sua cama e abre o livro de histórias que, na imagem, seu avô segurava enquanto lia para ele. É a partir de um mergulho naquelas multicoloridas narrativas que o pequeno menino ressignifica sua dor, transformando Saudades em cor.

‘Tom Tamborim’ – Direção: Maria Carolina e Igor Souza – BA – Animação/2022 – 9 min33s

Tudo é ritmo e diversão na vida de Tom. Alegre, inquieto e cheio de suingue, ele está sempre batucando por onde passa, mesmo que isso atrapalhe a professora e seus colegas da escola. Incansável na hora de solucionar um problema, Tom é capaz de criar algo que não existe para superar seus desafios, tendo sempre a música como sua maior aliada.