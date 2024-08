Furdunço: Festa LGBTQIAPN+ toma conta do Arena Club com muito pop e funk neste sábado (24), em Santos

Muita nostalgia pop e funk vão tomar conta do Arena Club, em Santos, neste sábado (24), com a festa Furdunção 2000, voltada para o público LGBTQIAPN+. A abertura da casa acontece a partir das 23h50.

Com uma playlist temática cheia de referências pop e com a agitação do funk, a pista vai ferver com os DJs Ale Vilela, Bruno Aranha, Laysa Huana e Elias Theus. Quem estiver no local, também pode se divertir durante o Blackout, com muito funk no escuro.

No bar, o público pode adquirir do copão ao balde da bebida que desejar. A lista vip fica com os aniversariantes de agosto, drags montadas e o público trans.

Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo Whatsapp ou por telefone (13) 99157-8888. Mais informações no Instagram da festa @furduncosantos.

O Arena Club está localizado na Avenida Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias.

Serviço

Furdunção 2000

Data: 24/08 – Sábado

Hora: Abertura dos portões às 23h50

Local: Arena Club – Avenida Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias

Ingressos: Pelo Whatsapp: (13) 9 9157-8888