Furacão Milton: Flórida sofre com falta de combustível nos postos

Com a aproximação do furacão Milton da Flórida nesta quarta-feira (9), a população se apressa em abastecer veículos e postos de combustíveis no estado enfrentam a falta de gasolina.

Um número crescente de postos tem colocado placas dizendo que estão vazios. Até o momento, 7.912 estações da Flórida estão sem combustível -o número representa 17,4% do total, de acordo com a plataforma GasBuddy.

A situação está mais crítica nas cidades de Tampa, Gainesville e Nápoles. Os moradores relatam uma longa espera em filas e muitos deles tentam reabastecer para procurar locais mais seguros antes da chegada do furacão.

O governador Ron DeSantis disse que está trabalhando para trazer mais 1,5 milhão de galões de diesel e gasolina. Apesar disso, não informou se há previsão de chegada ou detalhamento sobre a operação.

A Flórida é o terceiro maior consumidor de gasolina nos EUA, mas não há refinarias no estado. A região fica dependente de importações aquática, mas a maioria dos portos foram fechados na terça (7), segundo a Guarda Costeira dos EUA.

MILTON VOLTA A SE FORTALECER

Milton recuperou força ao longo da tarde de ontem. Ele atingiu ventos com velocidade de 265 km/h. A expectativa é que o fenômeno chegue à Flórida (EUA) nesta quarta (9). Enquanto isso, milhares de moradores enfrentam trânsito pesado, no sentido norte, em busca de locais seguros.

A recomendação de autoridades é para evacuação. Os que decidiram ficar estão protegendo as lojas e moradias com tapumes de madeira e sacos de areia.

“Vai ser poderoso, então, por favor, tomem as precauções adequadas. Ele [furacão Milton] tem o potencial de causar muitos danos”, disse o governador da Flórida, Ron DeSantis.