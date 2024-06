Fundo Social inicia Campanha do Agasalho com foco na arrecadação de cobertores novos

O Fundo Social de São Paulo iniciou nesta sexta-feira (7) a Campanha do Agasalho 2024, com foco especial na doação de cobertores novos. O lançamento reforça a contínua preocupação do Governo do Estado em proporcionar melhores condições às pessoas em situação de vulnerabilidade social durante os períodos mais frios. Os interessados em contribuir podem doar cobertores novos diretamente para o Fundo Social ou realizar um PIX de qualquer valor para a campanha.

Como nos anos anteriores, o Fundo Social também vai adquirir 125 mil cobertores com recursos próprios, que serão distribuídos entre os municípios paulistas, de acordo com índices de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Cristiane de Freitas, relembra a importância da participação da sociedade na campanha para garantir que pessoas mais vulneráveis tenham condições de enfrentar o inverno. “A mobilização coletiva não apenas proporciona ajuda humanitária para aqueles que mais precisam neste momento, mas também fortalece os laços de solidariedade e empatia”, destacou Cristiane Freitas.

Além de cobertores, a campanha também aceitará doações específicas de itens de inverno como toucas, luvas e meias. Na capital paulista, os itens podem ser entregues no depósito do Fundo Social, no Jaguaré. É o mesmo local que está sendo utilizado como centro de arrecadação e triagem para ação de ajuda humanitária em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Nos demais municípios, as prefeituras que aderirem a campanha serão responsáveis pela arrecadação e distribuição das doações. Ao fim da ação, cada município contabiliza as doações recebidas e doadas.

Como fazer doações

Cobertores novos e itens de inverno podem ser entregues no depósito do Fundo Social no Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. Nos outros municípios, o ponto de arrecadação é decidido por cada prefeitura.

Outra opção para colaborar é com doações em dinheiro na conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil. Os dados são:

Conta corrente nº 19.771-8,

Agência nº 1897-X,

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98.

Pix: doacoesfussp@sp.gov.br

Ponto de recebimento de doações

Fundo Social de São Paulo

Na Avenida Mário Guedes, 301 – Jaguaré

Horário : segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Apoio de times de futebol paulista

Sob o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a campanha deste ano conta com a parceria de times de futebol paulistas, traçando um paralelo entre o manto sagrado do esporte – camisetas e bandeiras – e o cobertor.

Inverno 2024

Segundo a Defesa Civil do Estado, neste inverno, apesar de termos já uma atmosfera reagindo a um enfraquecimento do El Niño e um período com temperaturas acima da média, haverá momentos com temperaturas baixas, pois são esperados também avanços de frentes frias/massas de ar polar sobre a região.

Noites Solidárias

Neste período de frio, quando as temperaturas atingem 10 graus, a Defesa Civil e a Secretaria de Transportes Metropolitanos somam esforços para garantir uma estrutura de alojamento na estação Pedro II do metrô, atendendo à população vulnerável da capital. Paralelamente, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) do Governo de São Paulo também mantém um abrigo para até 100 pessoas por dia.

Esses abrigos oferecem colchões com lençol, travesseiro e cobertores, vagas específicas para mulheres com crianças, além de berços para bebês e banheiros com trocadores. Além disso, são disponibilizados banhos quentes e refeições diárias para os abrigados.

Por meio da Campanha do Agasalho, o Fundo Social de São Paulo contribui com o “Noites Solidárias” enviando cobertores novos. Para a ação deste último fim de semana, o FUSSP destinou 400 cobertores arrecadados na campanha do ano passado.