Fundo Social de SP promove leilões para arrecadar verbas e fomentar projetos

O Fundo Social de São Paulo realizará, nos dias 3 e 10 de outubro, dois leilões com o objetivo de arrecadar verbas e dar a destinação correta a materiais inservíveis que não possuem mais condições de uso, mas podem ser reaproveitados. Equipamentos eletrônicos, móveis, pneus, papéis e outros itens foram doados por órgãos públicos do Estado de São Paulo e serão leiloados em um total de 197 lotes distribuídos pela capital e 43 municípios paulistas.

Entre os destaques dos leilões estão diversos materiais que podem ser reciclados, consertados ou reaproveitados, incentivando práticas sustentáveis e de responsabilidade ambiental. Ao participar, os compradores assumem o compromisso de garantir a destinação correta dos bens adquiridos, conforme normas de saúde, meio ambiente e outras.

Os valores arrecadados serão revertidos para financiar projetos do Fundo Social, como as Escolas de Qualificação Profissional, que oferecem cursos gratuitos e de curta duração para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O último leilão, realizado em 2023, arrecadou o total de R$ 2.644.260,00, contribuindo significativamente para o desenvolvimento das iniciativas do órgão.

Informações sobre os leilões

Para participar dos leilões, os interessados devem acessar o site www.fundosocial.sp.gov.br e conferir as informações no menu “Editais”. Ambos os leilões serão online e começarão às 9h00 nas datas mencionadas, através dos sites www.euamoleilao.com.br (no dia 3) e www.sfrazao.com.br (no dia 10).

Municípios participantes dos leilões

Leilão 1 (3 de outubro)

São Paulo Americana Botucatu Lençóis Paulista Limeira Assis Tatuí Itanhaém Leme Mococa Palmital Catanduva Jales Tabapuã Araçatuba Sertãozinho Pirajú Guarujá Birigui Osasco São Bernardo do Campo Ferraz de Vasconcelos Campinas Barra do Chapéu Ourinhos

Leilão 2 (10 de outubro)