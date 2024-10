Fundo Social de SP entrega 300 almofadas de apoio a pacientes do Hospital da Mulher

O Fundo Social de São Paulo realizou nesta quarta-feira (30) a entrega de 300 almofadas de apoio para pacientes do Hospital da Mulher. A ação integra a campanha Outubro Rosa, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), e foi organizada para incentivar a recuperação de mulheres mastectomizadas. O evento teve a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, e do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

As almofadas foram produzidas pelas alunas do curso de costura da Escola de Moda do Fundo Social e entregues juntamente com bilhetes de incentivo escritos pelas funcionárias do Palácio dos Bandeirantes.

“Hoje, entregamos mais do que almofadas: levamos apoio e conforto às mulheres que enfrentam o câncer de mama, reafirmando nosso compromisso com o Outubro Rosa”, afirmou a primeira-dama Cristiane Freitas. “É uma honra ver alunas do Fundo Social contribuindo para a recuperação dessas mulheres por meio de peças feitas com dedicação para cada uma delas”, acrescentou.

Durante a visita, foi realizada uma oficina de automaquiagem para pacientes, em parceria com o Instituto ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal), com entrega de kits completos para as participantes. Além disso, foram feitos cortes de cabelo e doações de perucas.

O Hospital da Mulher é referência em câncer feminino no Estado. De janeiro a setembro deste ano, foram realizadas mais de 31 mil infusões de quimioterapia e mais de 12 mil cirurgias.

“Este é o principal centro de tratamento do câncer de mama e de colo uterino, uma referência para o País. Por isso, trabalhamos incansavelmente, durante todo o ano, para levar a melhor assistência às pacientes”, ressaltou o secretário de Saúde Eleuses Paiva.

Outubro Rosa

Durante a campanha do Outubro Rosa, o Governo de SP promoveu o lançamento de uma página oficial e uma cartilha para esclarecer as principais dúvidas sobre o câncer de mama.

Diagnóstico precoce

O Governo de São Paulo conta com duas iniciativas do Programa Mulheres de Peito, que ampliam o acesso à mamografia gratuita para mulheres entre 50 e 69 anos. Uma delas é a possibilidade de agendar exames pelo SUS (Sistema Único de Saúde) sem necessidade de pedido médico, através do telefone 0800 779 0000, com marcação feita via Sistema Informatizado de Regulação do Estado.

Já as Carretas de Mamografia percorrem diversas regiões do estado, oferecendo mamografias gratuitas. Mulheres de 50 a 69 anos precisam apenas apresentar RG e cartão SUS. Já aquelas entre 35 e 49 anos, ou com mais de 70, também devem apresentar um pedido médico. O itinerário das carretas de mamografia pode ser acessado pelo aplicativo do Poupatempo, disponível para Android e iOS.