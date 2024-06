Fundo Social de SP busca voluntários para auxiliar nas doações destinadas ao RS

O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Defesa Civil do Estado solicitam a ajuda de voluntários para auxiliar na campanha humanitária em prol das vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul.

Os voluntários irão auxiliar principalmente no serviço de triagem devido ao grande volume de roupas que foram doadas para a campanha. Esses trabalho será realizado no depósito do Fundo Social de São Paulo, localizado na Av. Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo.

Até o momento, foram destinadas 134 carretas para o Rio Grande do Sul, totalizando 2.102,28 toneladas de ajuda humanitária.

Os interessados podem acessar o site https://www.fundosocial.sp.gov.br/ , acessar o QR Code e fazer um rápido cadastro. O QR Code também está disponível no Instagram do Fundo Social: @fundosocialsp.

Quem tiver disponibilidade imediata poderá se dirigir ao depósito do Fundo Social de São Paulo, na Av. Marechal Mário Guedes, 301, e procurar a equipe de doações. Esse grupo conduzirá o trabalho dos novos voluntários, que será feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.